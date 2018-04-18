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Nusaybin'de tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, Suriye iç savaşı nedeniyle, 6-8 Ekim Kobani olayları sonrasında durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yaptı.

Nusaybin'de tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yapıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, Suriye iç savaşı nedeniyle, 6-8 Ekim Kobani olayları sonrasında durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yaptı.
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Sulama Birliği yöneticileri ile nakliye firması çalışanları, Nusaybin Tren Garı'nda bir araya gelerek tren seferlerinin yeniden başlatılması için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, ilçeye tekrar tren seferlerinin başlamasını istediklerini belirterek, "Kobani olayları sonrası Nusaybin demiryoluna gelen tren seferleri iptal edildi. Nusaybin demiryolumuz yaklaşık 5 yıldır, 6-8 Ekim Kobani olaylarından beri kapalıdır. İlçemizde fabrika yok, tek geçim kaynağımız demiryolu ve sınır kapısıdır. Hem sınır kapısı, hem de demiryolunun kapalı olması ilçe esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Nusaybin halkı acilen tren seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Nusaybin'de artık huzur var, güvenlik sorunu kesinlikle yoktur. İnsanlarımız işsiz durumda, tren seferleri başladığı takdirde en az bin aileye ekmek kapısı olacaktır. Devlet büyüklerimizden, çağrımıza bir an önce kulak verilmesini talep ediyoruz. Nusaybin'de bulunan tüm STK'lar olarak bu girişimi Ankara'ya taşıyacağız" dedi.
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ise, tren seferleri iptal olmadan önce ilçeye günlük 40 ile 50 vagon yük taşındığını belirtti. Nusaybin'e gelen yüklerin Irak başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerine gönderildiğini kaydeden Özmen, ilçede bulunan tüm nakliye şirketlerinin iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

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Nusaybin'de tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yapıldıNusaybin'de tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yapıldı

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