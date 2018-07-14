Nusaybin'de uyuşturucu operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 13'ü işlemlerinin ardından salıverildi, 9'u adli makamlara sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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