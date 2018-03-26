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Nusaybin'e gelen turistler karanfillerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

Sağlanan huzur ortamında Çanakkale'den Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen 42 kişilik turist kafilesi karanfillerle karşılandı - Nusaybin ESO Başkanı Özel: - "Nusaybin halkı olarak bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşları buraya davet ediyoruz"

MARDİN (AA) - Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK mensuplarından temizlenen Nusaybin'e Çanakkale'den 42 kişilik turist kafilesi geldi.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Ömer Özel ve vatandaşlar huzurun sağlandığı ilçeyi ziyaret eden konukları karanfillerle karşıladı.

İlçeye ilişkin turistlere kısa bir bilgi veren Özel, daha sonra konuklara yöreye özgü şal hediye etti.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nusaybin'de yaşanan olaylardan sonra ilk turist kafilesinin ilçeye geldiğini belirterek, Nusaybin'in artık olumsuz anılmasını istemediklerini vurguladı.

Nusaybin'in canlandığını, eski günlerine kavuştuğunu anlatan Özel, "Nusaybin'de Çanakkale'den gelen misafirlerimizi karşıladık. Bu karşılamadan misafirlerimiz çok memnun kaldı. Nusaybin halkı olarak bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşları buraya davet ediyoruz. Hepsinin burada bir evi var. Hiçbir ayrım yapmadan, ayrım gözetmeksizin onları misafir edeceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Nusaybin eski Nusaybin değil. Tarihiyle, medeniyetiyle hep nam yapmış bir ilçemizdir." diye konuştu.

Daha sonra ilçedeki tarihi mekanları ziyaret eden turistler alışveriş yaptı.

Kafile bulunan Ergin Erol, ilk kez bir ilçede bu şekilde karşılandıklarını belirterek, bölge halkının içtenliğini ve misafirperveriliğini iyi bildiklerini, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

"Çanakkale'den gelen tüm arkadaşlarımız buradan memnun olarak dönüyor." diyen Erol, Nusaybin hakkında çok olumlu şekilde fikir sahibi olduklarını aktardı.

Nusaybin'in gezilmesi gereken bir yer olduğunu bizzat gördüklerini bildiren Erol, "Mor Yakup Kilisesi, Zeynel Abidin Camisi, Suriye'ye, Kamışlı sınırına yakın sokakları ve bunun yanı sıra insanlarının güzelliğinden çok memnun kaldık. Herkese buraya gelmelerini, insanlarla kaynaşmalarını öneriyorum." diye konuştu.

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Çanakkale Nusaybin Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel turist kafilesi

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