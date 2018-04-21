HABER

Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ, KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bölgelerde ise TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutların yükseldiği dikkat çekti.

Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ, KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR
Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bölgelerde ise TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutların yükseldiği dikkat çekti. 2016 yılında hendek ve barikatların kazıldığı, terör eylemlerinin yapıldığı ve uzun süre çatışmaların sürdüğü mahallelerde şimdi ise sadece inşaat sesleri duyuluyor. TOKİ'nin bölgede yaptığı konutların inşaatı devam ederken, daha önce çatışmaların olduğu yerlerde yeni binaların yükseldiği göze çarpıyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bazı yerlerdeki eski evlerin duvarlarında kurşun izleri dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)

Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Sözleşmeli fuhuş rezaleti!Sözleşmeli fuhuş rezaleti!
Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybettiDünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Önce tokalaştı sonra vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.