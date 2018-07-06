Nusaybinli çocukların havuz keyfi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından düzenlenen yüzme kursu çocuklardan büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince çocuklar için "Yaz Spor Okulu" kapsamında yüzme, futbol, basketbol, badminton, masa tenisi, voleybol, satranç ve wushu kursu açıldı.

Belediye tarafından kiralanan Oktay Mungan Olimpik Havuzu'nda düzenlenen, büyük ilgi gören yüzme kursunda çocuklar hem güvenli bir ortamda yüzme öğreniyor hem de tatili eğlenerek geçiriyor.

Nusaybin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Belediye Spor Müdür Vekili Serkan Tekin, yaptığı açıklamada, sosyal etkinlikler kapsamında açtıkları yüzme kursuna şu ana kadar bin 200 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi.

"Yüzme fırsatı bulamayan ve imkanı olmayan öğrencilerimize eğitmenler eşliğinde kurs veriyoruz. Öğrencilerimize 6 antrenör, 2 can kurtaran ve 3 halkla ilişkiler personeli eşlik ediyor. Böylece çocukların yaz ayları boyunca hem serinlemelerini hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz." diyen Tekin, 8 branşta kursların devam ettiğini belirtti.