HABER

Nusaybinli çocukların havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

Mardin'de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursuna katılan çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de tatilde gönüllerince eğleniyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından düzenlenen yüzme kursu çocuklardan büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince çocuklar için "Yaz Spor Okulu" kapsamında yüzme, futbol, basketbol, badminton, masa tenisi, voleybol, satranç ve wushu kursu açıldı.

Belediye tarafından kiralanan Oktay Mungan Olimpik Havuzu'nda düzenlenen, büyük ilgi gören yüzme kursunda çocuklar hem güvenli bir ortamda yüzme öğreniyor hem de tatili eğlenerek geçiriyor.

Nusaybin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Belediye Spor Müdür Vekili Serkan Tekin, yaptığı açıklamada, sosyal etkinlikler kapsamında açtıkları yüzme kursuna şu ana kadar bin 200 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi.

"Yüzme fırsatı bulamayan ve imkanı olmayan öğrencilerimize eğitmenler eşliğinde kurs veriyoruz. Öğrencilerimize 6 antrenör, 2 can kurtaran ve 3 halkla ilişkiler personeli eşlik ediyor. Böylece çocukların yaz ayları boyunca hem serinlemelerini hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz." diyen Tekin, 8 branşta kursların devam ettiğini belirtti.

Tekin, "Toplam bin 600 öğrencinin spor dolu iki ay geçirmesine olanak sunuyoruz." diye konuştu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın destekleriyle böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Tekin, kendilerine her türlü desteği veren Baysal ve ilçeye böyle bir tesis kazandıran iş adamı Oktay Mungan'a teşekkür etti.

Çocuklar da farklı branşlarda kurslar düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yüzme kursuna katılan Fahrettin Gölge, belediyenin açtığı kurs sayesinde yüzme öğrendiklerini belirterek, eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenirken aynı zamanda arkadaşlarıyla eğlendiklerini söyledi.

Gölge, "Belediyemizle gurur duyuyoruz, onlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Sokak köpeğine sezaryen: 12 yavru dünyaya getirdiSokak köpeğine sezaryen: 12 yavru dünyaya getirdi
Mersin sahillerine 11'inci Mavi BayrakMersin sahillerine 11'inci Mavi Bayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görevlendirme yapılan belediyeler Nusaybin Yüzme kursu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

İlginizi Çekebilir

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'da korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.