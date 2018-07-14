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Nusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:31 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un  Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri  tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYACA ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Ünlü restoranın önüne ise “Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı görüldü.

Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca “Biz burada esnafız. Duyduğumuza göre sabah zabıta ekipleri gelip mühürlemiş. Zaten bir sene olmuştu açılalı" dedi.

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