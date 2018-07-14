Nusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendi

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYACA ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.
Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Ünlü restoranın önüne ise “Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı görüldü.
Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca “Biz burada esnafız. Duyduğumuza göre sabah zabıta ekipleri gelip mühürlemiş. Zaten bir sene olmuştu açılalı" dedi.
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!
Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum