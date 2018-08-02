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Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

İstinye Park'taki Nusr-Et sigara içildiği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

Nusret’in İstinye Park’taki restoranı geçtiğimiz günlerde sigara içildiği gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. Restoranın şu anda hizmet vermediği ve telefonları da açanların olmadığı öğrenildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre, 24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et’in Kapalıçarşı’nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı ‘Nusret’ tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Tarihe saygısızlığa son verildi” diyerek tabelaya tepkisini göstermişti.

BEBEK ŞUBESİ MÜHÜRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et Steakhouse’un Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
nusret Istinye Park nusr-et Coşkun Yılmaz

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