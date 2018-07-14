HABER

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ünlü kasap ve restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'nin İstanbul'daki en ünlü restoranlarından biri olan Bebek'teki şubesi zabıta tarafından mühürlendi.

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

ABD ve Dubai'de açtığı restoranlar ve tuzlama hareketiyle dünyaca üne kavuşan kasap ve restoran işletmecisi Nusret, bugün zabıta şoku yaşadı.

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, Nusret'in yaklaşık bir yıldır işlettiği Bebek'teki restoranını mühürledi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada, "Bebek'teki restoranın ruhsatının olmadığı tespit edilmiş, gerekli tedbirler alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlenmiştir" denildi.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyeye akın ettiSıcaktan bunalan çocuklar fıskiyeye akın etti
İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (2)- (Yeniden)İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (2)- (Yeniden)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nusret nusret gökçe bebek restoran zabıta Mühür

En Çok Okunan Haberler

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

Bursa'da Cedric'e benzediği için ismini değiştirmeye giden Ercan Şentürk asker kaçağı çıkınca kışlanın yolunu tuttu!

Bursa'da Cedric'e benzediği için ismini değiştirmeye giden Ercan Şentürk asker kaçağı çıkınca kışlanın yolunu tuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.