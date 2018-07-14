Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

ABD ve Dubai'de açtığı restoranlar ve tuzlama hareketiyle dünyaca üne kavuşan kasap ve restoran işletmecisi Nusret, bugün zabıta şoku yaşadı.
Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, Nusret'in yaklaşık bir yıldır işlettiği Bebek'teki restoranını mühürledi.
Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada, "Bebek'teki restoranın ruhsatının olmadığı tespit edilmiş, gerekli tedbirler alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlenmiştir" denildi.
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