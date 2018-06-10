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Nusret'in külliyesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

SOSYAL medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliye törenle açıldı.

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)- SOSYAL medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliye törenle açıldı. Anne ve babasının isminin verdiği külliyeyi açan Nusret Gökçe, "Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum" dedi.

Şenkaya ilçesinin Paşalı köyünde 4 bin metrekare üzerine yaptırılan ve yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyenin açılışına, Ak Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı. Dualarla açılışı yapılan 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla, meşhur tuz serpme hareketi yaptı.

Geçen yıl Temmuz ayında temeli atılan külliyenin bu yıl Kadir Gecesi'nde açılışını yapan dünyaca ünlü et ustası Nusret Gökçe, "Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum. Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içini doldurursunuz. Dualarınızla birlikte daha güzel projelerle Erzurum'a yatırım yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

"Erzurum'a Nusr-Et şubesi açmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise Gökçe, "Erzurum'da Nusr-Et olmasa da bir Oltu Cağ Kebabı dükkânı açabiliriz" yanıtını verdi.

Köyüne ayak basar basmaz köylülerinin büyük bir ilgisiyle karşılaşan Nusret Gökçe, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayıp herkesle tek tek fotoğraf çekildi. Köyde yaşayan büyüklerini de evlerinde ziyaret eden Gökçe, yaylalardaki temiz havanın tadını çıkardı. Yaylada eşek binen Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da memleketine olan özlemine vurgu yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Oltu taşı tespih hediye ettiği Nusret Gökçe, akşam saatlerinde köylüleriyle vedalaşarak şehirden ayrıldı.

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