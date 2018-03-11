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O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Kuantum Araştırma şirketinin, 26 ilde 1500 kişiyle yaptığı anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı.

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Şirketin, her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Ocak ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, Afrin'den ABD-AB'ye güvene, AK Parti'den muhalefete olan desteğe, TSK ve NATO'ya bakış açılarına kadar birçok soruyu cevapladılar.

Sonuçlara göre, toplumda, her 10 kişiden 3'ü AK Parti'ye "hiç güvenmezken", yüzde 43.5'i ise AK Parti'ye "güvenmediğini" belirtti.

akp güven

MUHALEFETE GÜVEN...

Her 10 kişiden 6'sı ise muhalefete güvenmediğini belirtirken, yüzde 37.7'si ise "hiç güvenmediğini" ifade etti.

muhalefet

TSK YİNE EN ÜST SIRADA

Toplumda en fazla "güven" duyulan kurum ise yine TSK oldu. Toplumun yüzde 69.2'si TSK'ya güvendiğini belirtti.

tsk

ERDOĞAN'A TOPLUMDA GÜVEN...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, toplumda, her 10 kişiden 5'i güvenirken, yüzde 28.6'sı ise hiç güvenmediğini ifade etti.

ertdoğan güven

ABD'YE GÜVEN EN DÜŞÜK SEVİYEDE...

Toplumun yüzde 48.3'ü Avrupa Birliği'ne güvenmezken, ABD'ye güven oranı ise, son zamanların en düşük seviyesinde kaldı.

ab

abd

NATO KONUSUNDA KARARSIZLIK...

Her 10 kişiden 3'ü ise Rusya ve NATO ilişkilerinin nasıl olacağı konusunda net değil. (Odatv)

rusya

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
AKP NİN GÜVENİLECEK TARAFI KALMADI
HER ZİRVENİN BİR DİBİ VARDIR
YSK arkalarında nasıl olsa...10 sene daha destek görürler
Hadi dediğin son 15 yılda doğru diyelim Chp ne zaman seçilerek iktidar a gelmiş yazda hepimiz öğrenelim...
Ahahahaha yalandan kim ölmüş
Dikta Rejiminde lider konumunda olan yani esas olan bir Devletin Yasama,Yürütme,Yargı organlarından birinin diğer organların alanına girerek işlem yapması yada görevini yapmasını engelleyerek ,yada kadrolaşma yoluyla diğer organı ele geçirmesi ile güçler ayrılığı ilkesini etkisiz kılması yoluyla gücün bütünü kendine sağlayarak dengeyi bozması veya yok etmesidir! Bunu AKP rejimine net diyebiliriz gibi bir ortamdayiz !!!
Anketin en doğrusunu Her defasında Sandıkta Millet Yapıyor
HERŞEYİN BİR SONU VARDIR AMA ÜLKEM MADDİ OLARAK BATAKTA YENİ HÜKÜMETLERE ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Bende akpye ve erdoğana asla güvenmiyorum.akp tam bir kazma kürek partisidir.Bunlara yol köprü tünel toki gibi şeyler yaptıracaksın ama asla siyasete bulaştırmayacaksın.Herkes her yerde başarılı olur diye bir kaide yok.adamlar kazma kürek işlerinde çok başarılı ama siyasette gelince tam bir felaket.
herkes uyandı. kendinin çocukları altın çocuk. milletinki sümüklü böcük. ölmüş kalmış hiç umuruda degiller.meydanlarda Allahtan korkmadan milletin kazancıyla siyaset yapacan,hırsızdan hayduttan hesap sormuyacan. sonrada ben müslümanım diyecen nah muslumansın. olsan olsan amerikanın kurmalı saatisin. oy yok. oy saadetin. gunahına ortak olmam tayyip
Erdoğana Olan Kinini Paylaşımlarınla kusuyorsun be Mynet!
Ben ülkemde TSK ve hastaneler dışında hiç bir kuruma güvenmiyorum. SGK,milli eğitim, karayolları, DSİ, TEDAŞ hepsi iş bilmez insanlarla dolu
Olması gereken ve doğru yolu seçmek ile istikrarlı çözümleri doğurabilmek için AKP yi ezici çoğunluk ile kenara süpürmek şart. Başörtülüler ile kadınlık olmadığı gibi, usülsüz icraatler ile erkeklik olmayacağı gibi, din ile insanlar edeplerine kavuşamadığı gibi bütün inançlarınızı sorgulayın da dürüst olun hayatınızda bir kere. Demoktasi nedir öğrenin bakın sizi kandırabilir mi sizi siyasetçi yalancılar.
ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ SAYIN BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN. KAHROLSUN HAÇLI ZİHNİYETİ VE MAŞASI OLAN HDPKK FETOŞ KARAMOLAOĞLU AKŞENER GÜL
bu sonuçlara göre chp 2019 iktidar cumhurbaşkanlığıda garanti
Kılıçtaroğluna güveni neden sormamış?sorsa kesin %5 çıkardı..
Yine Atıyorsun Be Mynet!
hadi len ordan hayatiniz yalan
kıskananlar çooook.
ABD ye güvenmeyen vatandaşımızın cebinden iphone eksik olmuyor, maşaallah.
Bizde sizin gibi anketçilere hiç güvenmiyuruz ulan daha gecen hafta AK partiyi en tepede gösterende bir anket firması degilmiydi
Siyasete güvenenin aklıyla zoru vardır
Ne vaad ederseniz edin millet gerçekleri biliyor ve kafasında 3 aşağı 5 yukarı oy vereceği partiyi kurdu bence
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