O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Şirketin, her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Ocak ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, Afrin'den ABD-AB'ye güvene, AK Parti'den muhalefete olan desteğe, TSK ve NATO'ya bakış açılarına kadar birçok soruyu cevapladılar.

Sonuçlara göre, toplumda, her 10 kişiden 3'ü AK Parti'ye "hiç güvenmezken", yüzde 43.5'i ise AK Parti'ye "güvenmediğini" belirtti.

MUHALEFETE GÜVEN...



Her 10 kişiden 6'sı ise muhalefete güvenmediğini belirtirken, yüzde 37.7'si ise "hiç güvenmediğini" ifade etti.

TSK YİNE EN ÜST SIRADA



Toplumda en fazla "güven" duyulan kurum ise yine TSK oldu. Toplumun yüzde 69.2'si TSK'ya güvendiğini belirtti.

ERDOĞAN'A TOPLUMDA GÜVEN...



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, toplumda, her 10 kişiden 5'i güvenirken, yüzde 28.6'sı ise hiç güvenmediğini ifade etti.

ABD'YE GÜVEN EN DÜŞÜK SEVİYEDE...



Toplumun yüzde 48.3'ü Avrupa Birliği'ne güvenmezken, ABD'ye güven oranı ise, son zamanların en düşük seviyesinde kaldı.

NATO KONUSUNDA KARARSIZLIK...



Her 10 kişiden 3'ü ise Rusya ve NATO ilişkilerinin nasıl olacağı konusunda net değil. (Odatv)