"O apoletleri sök, Selahattin Demirtaş'a takıver"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tarafta Selahattin Demirtaş'a sevgi kelebeği olanlar öteki tarafta terör örgütlerini tasfiye edenlere cellat olmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim; Muharrem İnce, ötekilerini de al beraber Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sök, 'Sen niye Afrin'i aldın da orada fitne yuvasını tasfiye ettin' diye onun apoletlerini sök ama senin şerefine yakışan nedir biliyor musun? Onu Selahattin Demirtaş'ın omuzuna takıver. Senin şerefine o yakışır." dedi.

Bakan Soylu, Bayrampaşa ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında Yıldırım Mahallesi'nde halka hitap etti.

Soylu, AK Parti'nin iktidarda olmaması durumunda yaşanacak sıkıntılara değinerek, "Bu coğrafyada AK Parti iktidarı giderse, Recep Tayyip Erdoğan giderse kimse Suriye'deki haksızlığa meydan okuyamaz. Suriye'de, Afrin'de, okyanus ötesinden gelen talimatlarla kurulacak fitnelere kimse, 'Siz bizim burnumuzun dibinde terör örgütüne devlet kurduramazsınız' diye baş kaldıramaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele etmesini istemeyenlerin varlığına dikkati çeken Soylu, "PKK ile FETÖ ileDEAŞ ile mücadele etmeyelim istiyorlar. İstiyorlar ki işimizi yarım bırakalım. İstiyorlar ki bu ülkede DHKP-C ile mücadele etmeyelim. Kemir kemir kemirsinler, kahvelere gitsinler, orada millete kafa tutsunlar, meydan okusunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletine meydan okusunlar, vatandaşın da kafasında şu soru oluşsun; bu devlet nerede? Güvendiğiniz için vergisini ve karşılığını verdiğiniz devlet sadece 780 bin kilometrekarede değil, dünyanın her yerinde, kim bize karşı bir meydan okuma yapıyorsa onun karşısındadır ve milletimizin emrindedir." dedi.