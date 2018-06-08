"O apoletleri sök, Selahattin Demirtaş'a takıver"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tarafta Selahattin Demirtaş'a sevgi kelebeği olanlar öteki tarafta terör örgütlerini tasfiye edenlere cellat olmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim; Muharrem İnce, ötekilerini de al beraber Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sök, 'Sen niye Afrin'i aldın da orada fitne yuvasını tasfiye ettin' diye onun apoletlerini sök ama senin şerefine yakışan nedir biliyor musun? Onu Selahattin Demirtaş'ın omuzuna takıver. Senin şerefine o yakışır." dedi.
Bakan Soylu, Bayrampaşa ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında Yıldırım Mahallesi'nde halka hitap etti.
Soylu, AK Parti'nin iktidarda olmaması durumunda yaşanacak sıkıntılara değinerek, "Bu coğrafyada AK Parti iktidarı giderse, Recep Tayyip Erdoğan giderse kimse Suriye'deki haksızlığa meydan okuyamaz. Suriye'de, Afrin'de, okyanus ötesinden gelen talimatlarla kurulacak fitnelere kimse, 'Siz bizim burnumuzun dibinde terör örgütüne devlet kurduramazsınız' diye baş kaldıramaz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele etmesini istemeyenlerin varlığına dikkati çeken Soylu, "PKK ile FETÖ ileDEAŞ ile mücadele etmeyelim istiyorlar. İstiyorlar ki işimizi yarım bırakalım. İstiyorlar ki bu ülkede DHKP-C ile mücadele etmeyelim. Kemir kemir kemirsinler, kahvelere gitsinler, orada millete kafa tutsunlar, meydan okusunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletine meydan okusunlar, vatandaşın da kafasında şu soru oluşsun; bu devlet nerede? Güvendiğiniz için vergisini ve karşılığını verdiğiniz devlet sadece 780 bin kilometrekarede değil, dünyanın her yerinde, kim bize karşı bir meydan okuma yapıyorsa onun karşısındadır ve milletimizin emrindedir." dedi.
- "Yabancı itimat ediyor, bizim ana muhalefet partisinin genel başkanı itibar etmiyor"
Soylu, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na yönelik ise "Tayyip Erdoğan'ın kıskançlığından mezara giderken bile üzerinde kıskançlık olan bir adam olarak yazılacak." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Soylu, "Bu devletin kabiliyetini, karakterini anlamayanlar elbette şunu söylerler her zaman; Türkiye güvenli bir ülke değil. Bu ülkenin ana muhalefet lideri, 'Türkiye güvenli değildir, Türkiye'ye kimse gelmesin' dedi. Üç ay geçti daha üzerinden. Onun inadına 2016'da 26 milyon, 2017'de 33 milyon turist geldi, bu yıl da 40 milyon turist gelecek. Yabancı itimat ediyor, bizim ana muhalefet partisinin genel başkanı itibar etmiyor." diye konuştu.
Soylu, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"24 Haziran bu memleket için önemli bir tarihtir. Sadece cumhurbaşkanımızın seçileceği, sadece milletvekillerinin seçileceği bir tarih değildir. Yıllarca kara kaplı defterlere her birimizin ismini yazdıkları, altına kimliğimizi, düşüncemizi, inancımızı, anamızın atamızın babamızın ne yaptığı, günü gelince masanın ortasına koyacakları, kardeşi kardeşe düşürdükleri, ekonomisini faize teslim ettikleri bir tarihin bir tarafa itilip, medeniyetimizle inancımızla kardeşliğimizle değerlerimizle zenginliğimizle şu andaki fırsatlarımız ve avantajlarımızla hedeflerimizle birlikte yepyeni ve aydınlık bir kapının güzel bir şekilde açılmasının en önemli tarihidir. Bunu hep beraber gerçekleştirmek zorundayız."
Türkiye'nin iki darbe arasına sıkışıp yaşamaktan bıktığını vurgulayan Soylu, "İki darbe arasına sıkışıp yaşamaktan bıkmış bir Türkiye var bugün. 60 darbesiyle 80 darbesi, 80 darbesiyle 28 Şubat, 28 Şubat ile 27 Nisan, 27 Nisan ile 15 Temmuz. Türkiyemizi teslim alacaklardı F16'larla, tanklarla helikopterlerle. Bu millet çıplak elleriyle vermedi." dedi.
- "O apoletleri Selahattin Demirtaş'ın omuzuna takıver"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik, "senin apoletlerini sökeceğim" açıklamasına değinen Soylu, şunları kaydetti:
"Adam apolet sökmeye başladı. Ya sen ömründe bir tahtadan bir çivi mi söktün ya? Hadi çakmayı boşver, öyle bir kabiliyeti yok da bir çivi mi söktün? Niçin söylüyor bunu biliyor musunuz? Apoletleri niçin sökmek istediğini bilir misiniz? Diyor ki, 'Senin apoletlerini sökeceğim'. Derdi bence iftar değil, alkış değil, orada bulunması değil. Derdi ne biliyor musunuz? Sen nasıl okyanus ötesinden talimat almadan Afrin'e girersin, sen nasıl orada PKK'yı PYD'yi temizlersin? Sen bu işi komuta edersin. Bir tarafta Selahattin Demirtaş'a sevgi kelebeği olanlar öteki tarafta terör örgütlerini tasfiye edenlere cellat olmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim; Muharrem İnce, ötekilerini de al beraber Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sök, 'sen niye Afrin'i aldın da orada fitne yuvasını tasfiye ettin' diye onun apoletlerini sök ama senin şerefine yakışan nedir biliyor musun? Onun Selahattin Demirtaş'ın omuzuna takıver. Senin şerefine o yakışır."
Soylu, konuşmasının ardından selamladığı vatandaşlara karanfil dağıttı.
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