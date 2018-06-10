"O apoletleri sökmeye senin gücün yetmez"

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Komutanlarımızı apoletlerini sökmekle tehdit eden gafiller şunu bilmelidirler, o apoletler milletimiz tarafından takılmıştır, o apoletler bu milletin özgürlük mücadelesi için milletimiz tarafından takılan birer nişanedir. Onları sökmeye onların gücü yetmez. Muharrem İnce senin de gücün yetmez, sana talimat verenlerin de senin arkanda olanların da gücü yetmez." dedi. Canikli, Ümraniye Belediyesinin, Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki etkinliğinde, Türkiye'ye yönelik terörist saldırılara karşı kahramanca mücadele eden TSK mensupları ve komutanlarına son zamanlarda çok ciddi haksızlıkların yapıldığını, hakaretler edildiğini belirtti. Bu saldırı ve hakaretleri kabul etmediklerini vurgulayan Bakan Canikli, "Bu hakaretleri yapanlar, komutanlarımızı apoletlerini sökmekle tehdit eden gafiller şunu bilmelidirler, o apoletler milletimiz tarafından takılmıştır, o apoletler bu milletin özgürlük mücadelesi için milletimiz tarafından takılan birer nişanedir. Onları sökmeye onların gücü yetmez. Muharrem İnce senin de gücün yetmez, sana talimat verenlerin de senin arkanda olanların da gücü yetmez. Sen cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında Türkiye'yi dolaşıp özgürce propagandanı yapıyor, her tarafı dolaşıyorsan Allah'ın izniyle ve bu kahramanlarımız sayesinde bunu yapıyorsun." diye konuştu.

Ülkenin, milletin ve ümmetin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son zamanlarda içeriden ve dışarıdan çok ahlaksızca, alçakça saldırıların yapıldığını ifade eden Bakan Canikli, "Bu saldırıların tek amacı var, ne derlerse desinler, hangi gerekçeyi kullanırlarsa kullansınlar bunların tek hedefi var: Bu toprakların İslamsızlaştırılmasıdır hedef. Bu hain hedef, onların hedefidir. Başka söylemleri gerekçe olarak kullanıyorlar." ifadelerini kullandı. Canikli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 2012'de Mecliste imam hatip okullarının da önünü açan yeni eğitim sistemine yönelik kanunun çıkmaması için büyük mücadele verdiğini belirterek, şunları söyledi: "O kanunun çıkmaması için öyle bir mücadele verdi ki adeta TBMM'yi terörize etti, şiddet kullandılar. Milletin kürsüsünü, TBMM'nin kürsüsünü Muharrem İnce'nin önderliğinde işgal ettiler. Bütün bunları niçin yaptılar? İmam hatipler açılmasın diye yaptılar. O zaman ben de grup başkanvekiliydim. Tam bir meydan savaşı verdik ve Allah'ın izniyle biz, doğru yerde duranlar galip oldu. Bu aslında tam bir İslam düşmanlığıdır. İmam hatip okullarının açılmasına neden karşı çıktın ey Muharrem İnce, onunla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün arkadaşları. Neler yaptınız o kanunun çıkmaması, imam hatiplerin açılmaması için? İmam hatiplerin ne zararı var size? İmam hatiplerde sadece inancının doğru kaynaklardan öğretilmesini sağlayan bir eğitim veriliyor, İslam'ı, Kur'an'ı öğretiyor. Bunun neresi yanlış? Bunun öğretilmesine niye karşı çıktın? O zaman imam hatipler yoluyla İslam'ın öğretilmesine karşı çıkan başta Muharrem İnce ve arkadaşları şimdi bunları unutmuş, bunlar hiç olmamış, yaşanmamış gibi sanki İslami hassasiyetleri varmış gibi ezan okununca konuşmasını kesmek, dualarla toplantılar yapmak gibi, dini hassasiyeti olan muhafazakar kesime şirin görünmek için neler yapıyorlar. Sen şu anda inandığını yapmıyorsun ey Muharrem İnce. Çünkü sen o zaman İslam'ın öğretilmemesi için her şeyi yaptın, TBMM'yi adeta savaş alanına çevirdin. Bunları unutmadık. Onlar olmamış gibi şimdi toplantılarda Kur'an-ı Kerim okutmalar, dua etmeler bu milleti, kimseyi kandıramazsın boşuna uğraşma."

- "Yazıklar olsun size" Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan ile aynı kulvarda siyaset yapan bazılarının da bu zihniyetle hareket ettiğini belirten Canikli, bunun kendilerini üzdüğünü ve yaraladığını dile getirdi. "Yazıklar olsun" diyen Bakan Canikli, 28 Şubat sürecinde söz konusu zihniyetin Erbakan'a çektirdiklerinin unutulmadığını belirtti. Canikli, "Demek ki siz rahmetli Erbakan'ın yanında dururken samimi değildiniz. Samimi olsanız o eziyeti çektirenlerle bugün nasıl yol yürür, nasıl aynı fotoğrafta yer alabilirsiniz, böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun size." diye konuştu. Canikli, herkesin tüm kartlarını açtığını, milletin de oynanan oyunları yakından takip ettiğini dile getirerek, "Hepsinin ortak özelliği şu: maalesef aynı yerden kumanda ediliyorlar çünkü aynı şeyleri söylüyorlar, üç cumhurbaşkanı adayı da her konuda aynı şeyleri söylüyor, birileri sanki bunların kulağına fısıldıyor, 'Şunu diyeceksin' diye. Hepsi koro halinde, 'Biz cumhurbaşkanı olursak yıkacağız, yakacağız, bütün yatırımları durduracağız' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Yatırımları durduracaklarını söyleyen cumhurbaşkanı adaylarının başkalarına hizmet ettiğini belirten Canikli, savunma sanayisinde gelinen nokta sayesinde Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. "Savunma sanayi projelerinin durdurulması"nı talep etmeyi, "teröristlerin ekmeğine yağ sürmek" olarak nitelendiren Bakan Canikli, "Ülke savunmasını başkalarından alacağınız silahlara emanet edemezsiniz ancak kendi yerli imkanlarınızla ürettiğiniz, üreteceğiniz silahlarınız varsa bu toprakları koruyabilirsiniz aksi halde koruyamazsınız, tam ihtiyacınız olduğu zaman vermezler. Onun için bu projeleri durdurmaya gücünüz yetmez ey aynı yerden talimat alan cumhurbaşkanı adayları." diye konuştu. - "Biz aslında dağı, taşı bombalamışız" İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teknolojilerinde de Türkiye'nin çok iyi noktalarda olduğunu, dünyayla yarıştığını vurgulayan, Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"2004'te terörle mücadelede kullanmak üzere ABD'den İHA satın almak için talepte bulunduk. Müttefikimiz, aynı NATO ittifakı içindeyiz, dedi ki bize 'İsrail'den alın', kendisi satmadı, İsrail'e yönlendirdi. Bizde yok o zaman ama ihtiyacımız var terörle mücadelede. Teröristleri yukarından tespit ediyor, onu izleyebiliyor onun için çok önemli. 2004'te İsrail'den çok büyük paralar ödeyerek o İHA'ları satın aldık, ismi de Heron. Hiçbir zaman verimli ve etkili şekilde kullanamadık, kullandırtmadılar. Neden? Çünkü onların başında kullanan teknisyen, mühendis İsrailli. İHA'ların ürettiği istihbarat, çektiği fotoğraf önce İsrail'e gitti, ondan sonra Türkiye'ye geldi. Biz o fotoğraflara, görüntülere dayanarak bombalamalar yaptık teröristlerin kendilerini ya da sığınakları diye ama sonradan öğrendik ki o bilgilerin yüzde 90'ı yanlışmış biz aslında dağı, taşı bombalamışız. Arızalandı, 6 ay İsrail'den teknisyen gelmesini bekledik, hiçbir şekilde verimli olarak kullanamadık. Sonra bir kahraman aile çıktı, Baykar firması, şu anda kullandığımız İHA ve SİHA'ları yapıyor. Muhteşem SİHA'lar, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sı."