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O FETÖ'cü her şeyi itiraf etti! İki subay gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğüne FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

O FETÖ'cü her şeyi itiraf etti! İki subay gözaltına alındı

Geçen 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor.

Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.

Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA BULUŞMA

Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
subay gözaltı asker FETÖ Burak Akın

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
bu fetö darbe yapıyorsa bu adamın niye haberi yoktu? bu niye darbecilerle çatıştı da iki bacağından da yaralandı? darbenin kurgu olduğu algısı iyice yükseliyor sanki.
verdiği isimlere dikkat etmek lazım fetöyle alakasız ortadan kaldırılmak istenen kişiler olmasın vatan hainlerinin her yere girmesi ve sadece AKP de olmaması ne garip bir durum çok temiz parti sütte leke var AKP de yok (!)
@gidenlerden0078 olabilir Atatürkçü ve vatansever subayları tasfiye için tezgah olabilir. Umarım öyle değildir inşallah
bu işler baya karışık darbe girişimini kim yaptı yoksa bu diktatörlüğün Gelmesi için yapılmış BİR TİYATROMU
sen hala aynı yerde otluyormusun
"mor beyin" uygulaması ile Kimliğini gizlemeyi başarabilmiş olan Gerçek Fetö cüler birbir ortaya çıkacak İnşaallah Zaten kuyruğunun sıkıştığını anlayanlar;Haberde bahsedilen Fetöcü gibi Kendiliğinden ötmeye başlamış Reisin açtığı "Kemalin Kayığı" muhabbeti bakalım nereye kadar gidecek Kayıkmı yoksa Titanik benzeri bir TransAtlantikmi çıkar meydana Batacaksınız lan kayığınızla geminizle birlikte Vatana_Millete İhanetin bedelini ödeyeceksiniz
@palermo544 o hesaba fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren pkk yı haburda alkışlayıp oslo da buluşan dolmabahcede nikah kıyan imralida aynı yatağa giren barzani çocuğu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK DÜŞMANI BOP taşeronlarından baslanmali
@palermo544 ergenekon savcısı gemicik yuzduruyor.. vatana ıhaneti 40 geçti hırsızlık belgeli millet desen Türklüğü bölücülük sayarak milliyetinin belli olmadığı kesin
Vay anasını sayın okuyucular !! Bilim kurgu filmi gibi kısa devre yapmamak elde değil. Bu adam15 temmuz öncesi ve sonrası salih zeki paşanın koruma subayıydı istese zarar bile veririmiş allah korumuş aldığı bilgileri abilerine abileride amerikaya !! Kafam almıyor....
ne zaman ki milletvekilleri ve AKP içerisinde temizlik yapılır o zaman bu mücadele doğrudur derim. orta oyunu oynanıyor hâlâ
@yy1903 senin Kılıştaroğlu referandumdan önce akp de 160 bylock çu var açıklayacağım dedi hala açıklayacak milleti kandırdı Hayır oyunu aldı.
O üniformanın altında kim hainlik yapıyorsa asılsın
Hala dümüklü meczubun peşinde giden embesiller var.ne içirdiyse bu beyinsizlere..birde sonradan türeme fetö dsllamaları var bunlar sürekli öküz altında buzağı aramakla meşguller.ulan adam itiraf ediyor ne cart curt ediyorsunuz
@s.hazir fetos her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia ver baş fotocu ıtiraf etti aslinda
Bu ne biçim iş ya demek ki TSK içinde yeterli araştırma yapılmsmış,Çaycı Paşam burnunun önünü göremiyor daha.Derhal hükümet hesap sormalı bunlardan
Bu kişi vatan haini arkadaşlar bu kişiden hastaya kalanlara book şiden hay yok edilmeli yani yalan yanlış iftira olarak bu kişi toplumu birbirine düşürmek birbirine kırdırmak için
@hk41 nerden biliyorsun?tanıyormusun?yoksa senidemi korkuyorsun?
heryeri sarmişlar 30 yılda ama maxımum 3 yılda temizlenıcekler
Fetö iti ile ortak olundu,Kemalizmi kazıyacağız hevesiyle,ülkede ne kadar sınav,kural kaide varsa çöpe atıp devlete yerleştrildiler, bütün bunlar gözümüzün önünde olmamış gibi kabahatlarını çok kolay gizleyip bak sende Fetö itinin/köpeğinin ve zihniyetinin yanından geçtin diyerek rakiplerini suçlamayı bu gafik hal yutuyor,daha kimlerin kripto fetöcü olduğu bilinmiyor.Allah ülkemizi bu köpek ve zihniyetinden korusun.Dincilik hiç bir ülkeye fayda getirmez bak şimdi şeriatçı İran tuz buz oluyor.Çağdaş demokrasiden laiklikten uzaklaşan perişan olur.
Komutanı emniyet teşkilatı ankesörlü telefon kullanarak görüştüğünü tesbit ediyor, sıkıştığını anlayıncada kendini ihbar ediyor, bu arada iki hainin ismini de vermesi çok iyi, keşke temizlenseler
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