"O gece kanı bizimkinden farklı mahluklarla çatıştık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Biz bu ülkenin evlatlarıyla çatışmadık. Biz bu ülkenin vatanına, milletine bağlı askerleri, polisi ve jandarmasıyla çatışmadık. Biz o gece nüfus kağıdı bizimle aynı ama kanı bizimkinden farklı mahluklarla, kanı bozuklarla çatıştık." dedi.

Bakan Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törendeki konuşmasına, büyük bir destanı anlatmanın kolay olmadığını belirterek başladı.

Darbe girişiminin büyük bir ihanet, hain bir tuzak ve plan olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Bu mekan çok önemli bir mücadeleye sahne olmuştur. Biz bu ülkenin evlatlarıyla çatışmadık. Biz bu ülkenin vatanına, milletine bağlı askerleri, polisi ve jandarmasıyla çatışmadık. Biz o gece nüfus kağıdı bizimle aynı ama kanı bizimkinden farklı mahluklarla, kanı bozuklarla çatıştık. Allah'a binlerce kez şükür olsun ki o gece tek hamlede çalı çırpıyı söküp attık. Ülkemizi temizledik, yolumuza devam ettik. Şimdi birileri yüzlerini buruşturuyor, anlatmayalım istiyorlar, konuşmayalım istiyorlar, kabahatleri unutulsun istiyorlar. Kimse kusura bakmasın unutamayız. Allah bizden hesabını sorar."

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