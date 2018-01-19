HABER

O hastane önünde "115 hamile çocuk" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Enver ALAS/İstanbul, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup, '115 hamile çocuk' skandalını protesto etti.

Emek Partisi İstanbul örgütü üyesi yaklaşık 30 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında hastane önünde toplandı. "Tüm Sorumlular Açığa Çıkarılsın" yazılı bir pankart açan grup, sık sık "Elini çocuk bedeninden çek", "Tecavüzcüyü değil çocuğu koru" şeklinde sloganlar attı. İl örgütü yöneticilerinin de bulunduğu grup, bir basın açıklaması yaptı.

Küçükçekmece İlçe örgütünden Neslihan Karyemez'in yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Durumun kendisi kadar vahim olan ise çocukların durumunun polise bildirilmesi zorunlu olduğu halde hastane bu bildirimleri yapmıyor. konuyu savcılığa bildiren bir sağlık emekçisi iki kez görev yeri değiştirilerek sürülüyor. Valilik ise soruşturma izni vermiyor. Sağlık Bakanlığı, durum kamuoyuna yansıpıy, tekpiler gelince 'araştırılacak, soruşturulacak, incelenecek' ile sınırlı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ülkede açığa çıkan bu utanç tablosundan, uyguladıkları politikalarla siyasi iktidar sorumludur"

Açıklamada, ayrıca 'utanç listesi'nin sorumlularının yargılanmaları da istendi. Basın açıklamasını hastaneden çıkan çok sayıda kişi de izledi, atılan sloganlara alkışlarla destek verdi. Grup basın açıklamasının ardından hastane önünden ayrıldı.

FOTOĞRAF

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

Diğer Haberler
Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.