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O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 23:53 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türkiye’de dün sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı. Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı.

Dün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

“MENZİLİ 13 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR”

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizimkiler ufo yaptı koydu hemen eğitim şart bilim şart yoksa bu ülkenin hali harap.
ruslar balistik füze denemesi yapar kimseden ses yok abd yapar kimseden ses yok çin yapar kimseden ses yok.bu denemeleri iran yaparsa kuzey kore yaparsa ve bunlar gibi ülkeler yaparsa hep bir ağızdan yaygaraya başlarlar bunlar terörist ülkeler balistik füzeleri yok etsinler kullanmasınlar derler. nasılki kendini korumak için bu denemeleri yapıyorsan diğer ülkelerde yapacaktır..ikiyüzlü bencillikle davranmak sadece korktukları.istedikleri gibi yönetemeyecekleri içindir..eğer bu balistik füzeler silahlar yok edilecekse kullanılmayacaksa dünyanın geleceği düşünülüyorsa hiç bir ülke kullanmamalıd
Abd hadi Bişeyler söylesene rusyayada yermi acaba
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