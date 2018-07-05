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O ismi Norveç iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

NORVEÇ'te  sığınma talebi kabul edilmeyen Gülizar Taşdemir Türkiye'ye iade edildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NORVEÇ'te sığınma talebi kabul edilmeyen Gülizar Taşdemir Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Norveç'te sığınma talebi kabul edilmediği için sınırdışı edilen Gülizar Taşdemir'i (42) Atatürk Havalimanı'nda bugün gözaltına aldı.

ÖCALAN İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Şüpheli kadının yapılan üst aramasında 2 cep telefonu, 2 simkart, 3 flash bellek ile terör örgütü PKK'nın kırsal alanında örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Taşdemir'in emniyetteki ilk ifadesinde, 1991 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını söylediği öğrenildi. Mahmur Kampı'nda kaldığını belirten Taşdemir, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ tehditi nedeniyle kaçarak Norveç'e gidip sığınma başvurusunda bulunduğunu, kabul edilmeyerek sınırdışı edildiğini söylediği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN ARAMASI VAR

Polis ekipleri yaptığı detaylı incelemede, Taşdemir'in 2013 yılında Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğunu tespit etti. Taşdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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