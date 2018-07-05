O ismi Norveç iade etti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NORVEÇ'te sığınma talebi kabul edilmeyen Gülizar Taşdemir Türkiye'ye iade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Norveç'te sığınma talebi kabul edilmediği için sınırdışı edilen Gülizar Taşdemir'i (42) Atatürk Havalimanı'nda bugün gözaltına aldı.
ÖCALAN İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Şüpheli kadının yapılan üst aramasında 2 cep telefonu, 2 simkart, 3 flash bellek ile terör örgütü PKK'nın kırsal alanında örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Taşdemir'in emniyetteki ilk ifadesinde, 1991 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını söylediği öğrenildi. Mahmur Kampı'nda kaldığını belirten Taşdemir, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ tehditi nedeniyle kaçarak Norveç'e gidip sığınma başvurusunda bulunduğunu, kabul edilmeyerek sınırdışı edildiğini söylediği belirtildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN ARAMASI VAR
Polis ekipleri yaptığı detaylı incelemede, Taşdemir'in 2013 yılında Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğunu tespit etti. Taşdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum