O köy baz istasyonuna kavuşuyor

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Karadere köyünde daha önce cep telefonuyla konuşmak için minareye ya da ağaç başlarına çıkarak telefon görüşmelerini yapabilen köylüler, bir GSM şirketinin köye baz istasyonu kurmasının sevincini yaşıyor.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Karadere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi üzerine köylüler cami minaresine, ağaçlara ve yüksek tepelere çıkarak yakınları ile görüşebiliyordu. Köydeki bu durumun basında yer alması üzerine GSM operatörlerinden Türkcell harekete geçerek köye baz istasyonu kurmaya başladı. Baz istasyonunun son çalışmalarını izleyen köylüler, köye şebeke gelmesinin sevincini yaşadılar.

Yaklaşık 120 hane ve bin nüfuslu Karadere Köyü sakinlerinden Yunus Gülşen, daha önce köyün merkezinde bulunan caminin minaresine çıkarak köylülerin şebekeye bağlandığını hatırlatarak, "Eskiden cami minaresine, ağaçlara ve yüksek tepelere çıkarak telefonla konuşabiliyorduk. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz. Artık herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefon görüşmesi yapabilecek" dedi.

Köy halkının büyük bir sıkıntısının giderildiğini belirten Köy Muhtarı Mehmet Kulak ise "Köye şebeke santralini kurdular. Köy sakinleri olarak bu telefon hasretinin giderilmesinden memnunuz. Artık cami minaresine, ağaçlara ve yüksek tepelere çıkmaktan kurtulduk. Evlerimizde uzanarak telefonla sevdiklerimizle konuşabileceğiz. Uzun bir zamandır mağduriyet yaşıyorduk ve iletişim ağımız yoktu. Çocuklarımızın hepsi dışardaydı. Onlarla konuşamıyor, görüşemiyorduk. Günümüzün büyük bir kısmı köyün yüksek tepelerinde geçiyordu. Şimdi ise köye baz istasyonu kuruldu. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.