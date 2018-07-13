HABER

O müdür görevine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

5 ameliyat geçirdi, 4 platin, 39 vida takıldı, 12 ay tedavi gördü MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 5 ameliyat ile vücuduna 4 platin ve 39 vida takılan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü 43 yaşındaki Cüneyt Bilen, azmiyle yaşama tutundu.

5 ameliyat geçirdi, 4 platin, 39 vida takıldı, 12 ay tedavi gördü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 5 ameliyat ile vücuduna 4 platin ve 39 vida takılan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü 43 yaşındaki Cüneyt Bilen, azmiyle yaşama tutundu. Bir doktorun kendisine 'Malulen emekli olacaksın' dediği Müdür Bilen, 12 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar görevine başladı.

Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'in içinde bulunduğu otomobil, 22 Temmuz 2017 tarihinde, Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde son Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen '19'uncu Boğalar Yörük Türkmen Şenliği'nde giderken, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağı'nda bir midibüse yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilen'e, o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri 35 saniyede ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla bir özel hastaneye götürülüp, tedaviye alınan Bilen, daha sonra ameliyat için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

6 gün yoğun bakım servisinde uyutulduktan sonra kendisine gelen Bilen'e, Yrd. Doç. Dr. Emre Gültaç ve ekibi tarafından çeşitli tarihlerde 5 ayrı ameliyat yapıldı. İki omzu, iki dizi, bazı kaburga kemikleriyle kol ve bacaklarında kırıklar tespit edilen talihsiz müdüre 4 platin, 39 vida takıldı. Bilen, ameliyatların ardından tavsiye üzerine röntgen filmleri incelenmek üzere gönderildiği yurt dışındaki bir özel hastanedende operasyonu gerçekleştirilen ekibin tebrik edilmesi gerektiği yanıtını alınca, rahatladığını söyledi. Kaza sonrası hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren Bilen, İzmir Valiliği bünyesindeki Balçova Termal Tesisleri'nde özel bir tedavi programına alındı. Ağustos ayında sedyeyle girdiği tesiste her gün 6 saat termal havuz ve ileri fizik tedaviye tabi tutulan Emniyet Müdürü Bilen, masaj teknikleriyle hızla iyileşmeye başladı.

Tedaviye başlamasıın üçüncü ayında yardımsız ayağa kalkmayı başaran Bilen, dördüncü ayda yürüyüşündeki küçük aksamalar dışında sağlığına kavuştu. geçen Mayıs ayında tamamen iyileşerek tesisten ayrılan Bilen, 5 Temmuz'da da Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki görevine tekrar başladı.

Tedavi sürecinde 10 yaşındaki kızı Gamze Bilen'in kendisine yazdığı şiirin büyük moral olduğunu ifade eden Müdür Bilen, "Kaza sonrası hızlı müdahale ve ardından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde hayatta kaldım. İzmir'deki bir doktor, 'Malulen emekli olacaksın, seni ihtiyaçlarını giderebilecek hale getirsek ne mutlu bize' dedi. Söylenenler moralimi asla bozmadı. Şevkimi ve inancımı daha da arttırdı. Her zaman Allah'a sığındım. Türkiye'nin her yerinden dua aldım. Sosyal medya üzerinden sürekli destek mesajları geldi. Başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Esengül Civelek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve bütün 7'den 70'e herkes yanımda oldu. Tedavi sürecinde en büyük morali 10 yaşındaki kızım Gamze verdi. Yazdığı 'Benim için yaşa, vatan için öl baba' şiiriyle umutsuzluğa hiç kapılmadım" dedi.

GAMZENİN YAZDIĞI ŞİİR

'Vatan için canımız feda' isimli o şiir şöyle:

Ahhhh baba.../ Senin vatan aşkın.../ Benim sana olan aşkım... / Vatan için şayet benim kanım dökülecekse / Bilirim ki önüme geçersin / Arkana alırsın beni

saklarsın.../ Konuşurken farklı yollar da olabileceğini farkettirebilmek adına "bi de şöyle düşün" / dersin ya hep.../ Bi de şöyle düşün baba.../ Düşün ki öldün.../ Ahhhh baba.../ Öldün de bitti mi sandın? / Bitmez baba... Ne senin vatan aşkın / Ne benim sana olan aşkım / Gerekirse öl baba / Bilirim korkmazsın korkmayız... / Gerekirse ölelim baba / Vatan için canımız feda / Bu aşk bizi bozar mı baba?

Yorar mı / Üzer mi / Hayır baba / Aşkımız hiç bitmesin olur mu baba / Benim için yaşa, vatan için öl baba

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cüneyt Bilen'in yolda yürümesi

-Cüneyt Bilen'in merdivenlerden çıkması

-Cüneyt Bilen'in makamında evrakları incelemesi

-Cüneyt Bilen ile röp.

-Cüneyt Bilen'in Balçova Termal Tesisleri'nde ağırlık, yürüyüş ve yüzme tedavisi

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralıDiyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurduAnkara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Adnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmedi

Adnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmedi

Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dikkat çeken açıklama

Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.