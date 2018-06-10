O öğretmenin takımına destek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, müzik öğretmenliği yapan Özgür Kayaoğlu'nun, kırsal mahallelerde yaşayan kız çocuklarını sosyal hayata kazandırmak için bankadan 25 bin lira kredi çekerek kurduğu futbol takımını antrenmanda ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki İMKB Ortaokulu müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, erken evliliklerin, kadına yönelik şiddetin ve kızların sosyal hayata uyumu için anlamlı bir projeye imza attı. Kayaoğlu, okuldan boşta kalan zamanlarında Dalaman, Köyceğiz ile Ortaca ilçelerinin kırsal mahallelerini karış karış gezerek, geçen Ocak ayında futbola meraklı 13 ila 19 yaş arasındaki 43 kız öğrenciden oluşan Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü takımını kurdu. Kayaoğlu'nun bankadan 25 bin lira kredi çekerek kurduğu ve 1980'li yılların ünlü çizgi dizisinden esinlenerek 'Jetgiller" adını ismini verdiği kulüp, 22 Ocak'ta Denizli'de yapılan Türkiye Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonası'nda oynadıkları 3 maçtan 2'sini kazanıp, Bölgesel 3'üncü Lig'de oynamaya hak kazandı. Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları şimdi Köyceğiz Belediyesi'ne ait çim sahada haftanın 3 günü antrenman yaparak, bölgesel 3'üncü Lig'e hazırlanıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, DHA'nın gündeme getirdiği haberlerin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile birlikte kız futbol takımını antrenman yaptıkları alanda ziyaret etti. Ziyarette konuşan Müdür Ekinci, "Özgür öğretmen gibi pırıl pırıl birisine sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Ailesinden fedakarlıkta bulunarak sizlerin ahlaklı birey olarak yetişmesi amacıyla elinden geleni yapıyor. Karnelerinizi görünce de duygu dolu anlar yaşadım. Bir çoğunuz teşekkür ve takdir belgesi almışsınızsınız. Yapılan araştırmalarda spor yapmanın ders notlarında başarı sağladığı kamuoyu tarafından biliniyor. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, "Basında çıkan haberlerin ardından sizleri yakından tanıyıp, eksikleriniz var mı diye öğrenmek istedim. Elimden geldiği kadar sizlere destek olacağım. Bu konuda içiniz rahat olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teşekkür ve takdir belgesi alan öğrenciler, protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Müdür Öçalmaz ise öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

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