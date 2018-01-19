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O okulun öğrencileri tepki olarak karneleri attı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 18:59 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya’da özel okula gelen haciz yüzünden okulları kapatılan öğrenciler bugün karnelerini başka bir okuldan aldı. Üzgün oldukları gözlenen öğrenciler, aldıkları karneleri kapatılan okulların kapısına bırakarak protesto etti, bazı öğrenciler ise karnelerini almaya sadece ailelerini gönderdi. Öte yandan İstanbul Beyoğlu'nda bir öğrenci ise teşekkür belgesiyle Taksim Meydanı'na giderek vatandaşlardan harçlık istedi.

O okulun öğrencileri tepki olarak karneleri attı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eğitim veren özel bir okul, borçları nedeniyle öğretmenlerin maaşlarını aylarca ödeyememiş, yine borçları nedeniyle de 4 Ocak tarihinde öğrenciler dersteyken sınıftaki eşyalara haciz gelmişti. Ardından okulu satma kararı alan okul yönetimi, yarıyıl tatili öncesi eğitime tamamen son vermişti.

Durum karşısında şoka uğrayan veliler, çocuklarının eşyalarını toplayıp okul önünde protesto eylemi yapmıştı. Bazı veliler çocuklarının mağdur edildiğini, ücretlerini peşin yatırmalarına karşın alacaklarının içeride kaldığını ve senetlerinin verilmediğini öne sürmüştü.

KARNELERİNİ KAPANAN OKULUNU KAPISINA BIRAKTILAR

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış ve kriz masası kurularak öğrencilerin karne alabilmeleri için yakın bölgedeki Muhittin Böcek İlköğretim Okulu'na kaydırılmaları sağlanmıştı. Bazıları karne için okula gelmedi, karnelerini alanlar ise kapanan okullarının kapısına bıraktı

Bugün Muhittin Böcek İlköğretim Okuluna karnelerini almaya gelen öğrencilerin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Herhangi bir karne töreninin düzenlenmediği okula bazı öğrenciler sabah erken saatlerde aileleriyle, bazıları ise tek başlarına karnelerini almaya geldi. Bazı öğrenciler ise kendileri gelmeyip ailelerini gönderdi.

Okula gelen öğrenci ve veliler, kendileri için ayrılan bir sınıftan karnelerini alarak okuldan çıktı. Karnelerini aldıktan sonra bir grup öğrenci ise, kapanan okullarına giderek yaşanan olayları protesto etti. Üzgün oldukları gözlenen öğrenciler, karnelerini okulun kapısına bıraktı, bazı öğrenciler ise üzgün olan arkadaşlarını sarılarak teselli etti.

'KARNE TÖRENİ YAPILMADI'

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, herhangi bir karne töreni yapılmadığı belirtirken, diğer bir öğrenci, "Karneyi kendi okulumda almak isterdim. Bu okulda karne almak bizleri üzdü. Sınıf olarak birbirimize bağlıydık ve şimdi ayrı ayrı okullara dağıldık. İkinci dönem için ben kayıt oldum ama herkes kayıt olmadı" dedi.

'ALACAĞIMIZ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ'

Öğrenci velilerinden Fatih Çıtamak ise yaşanan süreç karşısında kızının ve kendisinin yıprandığını söyledi. Kapanan okuldaki senetlerin verilmeye başlandığını söyleyen Çıtamak, "Eski okuldan senetlerin alınmaya başlandığı söyleniyor. Karnede ne gelecek bilmiyoruz ve çocuğum 2,5 aydır ders görmedi. Oldukça üzgünüz. Gelecekle ilgili muhatap bulamıyoruz. İçeride kalan alacağımız için dava açacağız" diye konuştu.

KARNEYİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Beyoğlu’nda bulunan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Mehmet Eyük Katırcı ise okul içi ve derslerinde göstermiş olduğu başarılardan ötürü aldığı teşekkür belgesiyle soluğu Taksim Meydanı’nda aldı.

Metro çıkışında teşekkür belgesini vatandaşlara göstererek harçlık isteyen fırsatçı öğrenci görenleri gülümsetti. Başarısını fırsata çeviren Mehmet Eyüp Katırcı’ya kimi vatandaşlar harçlık verirken kimi vatandaşlar ise sözlü olarak tebrik etti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ülkede en büyük cinsel taciz eğitime yapılmıştır, imamların gözü aydın????????
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