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O saldırganlar yakalandı! 3'ü çocuk...

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 04:02 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Adana'da Hürriyet Polis Merkezi yakınında bir sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasıyla ilgili terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 3'ü çocuk 5 kişi gözaltına alındı.

O saldırganlar yakalandı! 3'ü çocuk...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili incelemeleri ve istihbarat çalışmaları sonucu tespit ettikleri şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantıları bulunduğu ve olaya karıştığı ileri sürülen H.K. (14), M.N.A. (18), R.B. (12), K.E. (17) ve V.B. (18) yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden H.K, R.B. ve K.E'nin, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarında, EYP'nin bir kişi tarafından sokağa atıldığı ancak patlamadığı, daha sonra başka bir şüphelinin bunu alıp götürdükten sonra patlayıcının infilak ettiği görülüyor.

Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokakta 28 Aralık'ta küçük çaplı patlama meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyon adana

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