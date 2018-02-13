O şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar (4)

TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkan özel halk otobüsü şoförü Eren Güngör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak
Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'
Meral Akşener'den sert soru: Dost muyuz düşman mıyız, cevap ver!
Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun
Son dakika! Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var
Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Otobüs şoförünün hakaret ettiği şehit annesi: '2.5 lira için beni azarladılar'
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum