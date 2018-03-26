O Ses Türkiye finalistleri Ümit ve Yener’den muhteşem konser

O Ses Türkiye finalistleri Ümit ve Yener, Van’da ‘Shopping Fest’ kapsamında bir konser verdi.

Van Valiliği himayelerinde düzenlenen ‘Shopping Fest’, kentte tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin ana sponsorlarından İpekyolu Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurduğu alanda farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yaptığı birbirinden güzel etkinliklerle Van halkına güzel anlar yaşatan İpekyolu Belediyesi, O Ses Türkiye finalistleri Ümit Durak ve Yener Bulut’u Van’a davet etti. Davet üzerine Van’a gelen O Ses Türkiye finalistleri, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattılar. Konserde birbirinden güzel şarkılarla Van halkını coşturan finalistler, Van’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Konser sonunda bir açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Başkan yardımcıları Ercan Çıplak ve Sait Çakırtaş, Ümit ve Yener konserine halkın gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini söylediler.