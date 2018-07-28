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O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Son günlerde ABD ile Türkiye arasında gerilime sebep olan Rahip Andrew Craig Brunson ve onun yarattığı kriz hakkında yorum yapan Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor" demişti. O sözlere Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten tepki geldi. Özkök, "Kimmiş geçmişte Türkiye'yi yöneten 'O. çocuğu'; Atatürk ve İnönü mü, Gül ve Davutoğlu mu?" diye sordu.

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, rahip Andrew Craig Brunson’ın tutukluyken ev hapsine çevrilen cezası sonrası gerilen Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik olarak değerlendirmede bulunurken söylediği "Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor" ifadesine Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten cevap geldi.

Özkök'ün "Sokuşturacağım derken bu laf biraz fazla kaçmadı mı" başlığıyla (28 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nuh Albayrak Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni...

Türkiye ile ABD arasında “rahip savaşı” başladı ya...

Trump’a ve avanesine fena girişmiş...

Hiç itirazım yok...

*

Üslup ağır mı ağır... Ona da hiç itirazım yok...

Onların üslubundaki küstahlığa, mukabele-i bilmisil derim geçerim...

*

Ama arkadaş kendini öylesine tutamamış ki...

Trump ve avanesine geçireceğim derken, Türkiye’nin de geçmişine toptan fena girişmiş...

Amerikalılara diyor ki, adımınızı denk alın...

Çünkü...

“Türkiye’yi artık ‘o.. çocukları yönetmiyor...”

Oooo işte bu olmadı arkadaş...

*

Ama madem tabanca kılıftan, laf ağızdan çıktı...

İyi de arkadaş kimmiş bu geçmişte Türkiye’yi yöneten “O... çocukları...”

*

Kurtuluş Savaşı’nı veren, bu ülkeyi işgalden kurtaran Atatürk ve İnönü mü?

Darbeye kurban giden ama bu milletin anıtlaştırdığı Menderes ve Bayar mı...

Bu ülkeye köprüler, barajlar yapan Demirel mi?

Türk askerini Kıbrıs’a çıkaran, yavru vatanı kurtaran Ecevit ve Erbakan mı?

PKK ile tavizsiz mücadele eden, örgütü bitirme noktasına getiren Çiller mi...

Mesut Yılmaz mı? PKK ile, FETÖ ile mücadelede bugünün hükümetine en büyük desteği veren Bahçeli mi...

Abdullah Gül mü, Ahmet Davutoğlu mu...

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Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül Ertuğrul Özkök Rahip Andrew Craig Brunson Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Evet ülke ahlaksız terbiyesiz insanlıktan nasibini almamış olanların at koşturduğu yer oldu.
albayeak amerikan güdümündeki adamlardan yönetenlerden bahsetmiş niye hemen özkök atatürkle inönüyü gündeme getiriyor buda anıtkabirdeki türbanlı pravakatör kadının tıpkısının aynısı
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök işine geldiği isimleri söylemiş. nuh albayrak dışardan müdahale ile ülkeyi yönetmeye çalışanları kast etmiş. gül ve davutoğlu olmadığını adı gibi kendi de biliyor.
Bu nasıl bir üslup tarz bunların cesaret aldığı yerler belli yalamalik yapanlardan ala o ip çocukluğu yoktur yalaka kani bozuk
mesut yılmazdır :))
sn özkök insan böyle lafları işine geldiği gibi algılar sizde millete otnuyorsunuz atatürk inönü zamanında böyle surunlar yoktu o isimleri kullanarak halkı mı kışkırtma amacınız var acaba.
Yalaka omurgasız karaktersiz den ala o çocukları yoktur..
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