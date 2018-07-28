O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, rahip Andrew Craig Brunson’ın tutukluyken ev hapsine çevrilen cezası sonrası gerilen Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik olarak değerlendirmede bulunurken söylediği "Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor" ifadesine Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten cevap geldi.

Özkök'ün "Sokuşturacağım derken bu laf biraz fazla kaçmadı mı" başlığıyla (28 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nuh Albayrak Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni...

Türkiye ile ABD arasında “rahip savaşı” başladı ya...

Trump’a ve avanesine fena girişmiş...

Hiç itirazım yok...

*

Üslup ağır mı ağır... Ona da hiç itirazım yok...

Onların üslubundaki küstahlığa, mukabele-i bilmisil derim geçerim...

*

Ama arkadaş kendini öylesine tutamamış ki...

Trump ve avanesine geçireceğim derken, Türkiye’nin de geçmişine toptan fena girişmiş...

Amerikalılara diyor ki, adımınızı denk alın...

Çünkü...

“Türkiye’yi artık ‘o.. çocukları yönetmiyor...”

Oooo işte bu olmadı arkadaş...

*

Ama madem tabanca kılıftan, laf ağızdan çıktı...