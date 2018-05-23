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 O TAKSİCİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN  - İstanbul DHA Ümraniye'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA
Ümraniye'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Taksici Ş.G, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı.Bazı suçlardan sabıkası olduğu belirtilen Ş.G. adliye sevkedildi.

Görüntü Dökümü;:
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- Taksicinin adliyeye sevki
- Olayın görüntüsü

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