O taksici adliyeye sevkedildi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Taksici Ş.G, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Bazı suçlardan sabıkası olduğu belirtilen Ş.G. adliye sevkedildi.
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