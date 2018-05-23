HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

“O" TAKSİCİ TUTUKLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

TAKSİCİ: BAYANA KÜFÜR ETMEDİM, DARP ETMEDİM… Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Ümraniye'de, tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi şoförü Ş.G.

TAKSİCİ: BAYANA KÜFÜR ETMEDİM, DARP ETMEDİM…

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Ümraniye'de, tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi şoförü Ş.G. "Basit yaralama" suçundan tutuklandı. Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. 4 uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı poliste kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu yapılarak işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından "Basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen taksici Ş.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şüpheli Ş.G. ifadesinde “21 Mayıs 2018 günü saat 16.00'da kendi sevk ve idaremdeki taksi ile Ümraniye İstiklal Mahallesi Abdülhamit Sokak içerisinde seyir halindeydim. İsmini olaydan dolayı öğrendiğim, kendisini tanımadığım, ilk defa gördüğüm Canan Ay yolun ortasından yürüdüğü için kendisine korna çaldım ve kaldırıma doğru geçmesi için ikaz ettim. Bu bayan geriye dönüp bana 'Kaldırıma arabalar çıkmış, yürüyecek yer yok mecburen buradan yürüyorum' dedi. Ben de yoluma devam ettim. Bu esnada bayan şahıs bana el kol hareketi yapıp küfür edince ben de durdum. 'Ağzını topla, küfür etme' dedim. Bunun üzerine arabama tekme attı. Ben aracımdan aşağı indim. Bayana 'Arabama vurma, sana vursam hoşuna gider mi sana bir tane vursam yerden kalkamazsın!' dedim. Bana saldırdı ve vurdu. Üzerimdeki tişörtümü ve atletimi yırttı. Ben oradan ayrılmak istediğimde bu bayan aracıma bindi ben de kendisine 'Lütfen aracımdan inin' dediğim zaman da inmeyeceğini söyledi. Ben ısrar ettim inmedi. Bunun üzerine aracımı durdurup kendisini aracımdan çekip aşağı atmak istedim. Buna direndi daha sonra aracımdan indirdim ve yoluma devam ettim. Polis memurları tarafından arandığımda hakkımda şikayet olduğunu öğrendim. Kendileri ile görüşüp ifademi vereceğimi söyledim. Yanlarına gittim. Bayan şahsa hiçbir şekilde küfür etmedim, kendisini darp etmedim" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
Olayla ilgili görüntüler

23.05.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180523026

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!
Beylikdüzü'nde demokrasi şöleniBeylikdüzü'nde demokrasi şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.