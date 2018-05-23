- O TAKSİCİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Ümraniye'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Taksici Ş.G, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Ş.G'nin dört uyuşturucu mala zarar verme ve mühür fekkinden kaydı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Olayın görüntüsü

