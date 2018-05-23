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O taksici yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Taksici Ş.G, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Ş.G'nin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

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