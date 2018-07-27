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O telefonu açsaydı hayattaydı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da koca dehşeti yaşandı. Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasında, kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vurarak öldürdü. Anneannesi gözünün önünde öldürülen 15 yaşındaki Ç.Ç.'nin, dışarıdaki annesini uyarmak için aradığı ancak kadının telefonu açmadığı iddia edildi

O telefonu açsaydı hayattaydı!

Avcılar'da' dün Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasınd , kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vuruldu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Çelik ağır yaralandı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşegül Çelik daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.

ANNESİNİ UYARMAK İÇİN ARAMIŞ

15 ve 2 yaşında 2 çocukları olan çiftin yaklaşık 2 senedir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi. Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Çelik'in 2 yaşındaki oğlunun 3 gün sonraki doğum günü hazırlığı için o gün okuldan erken ayrıldığı öğrenildi. Mehmet Reşit Çelik eve giderek kayınvalidesini 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.'nin gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Baba Çelik ise daha sonra evden ayrıldı. İddiaya göre anneannesi gözleri önünde vurulan 15 yaşındaki Ç.Ç annesini uyarmak ve eve gelmemesini söylemek için telefonla aradı. Ancak anne Ayşegül Çelik telefonu açmadı. Baba Çelik sokak üzerinde gördüğü anne Çelik 'i göğsünden 3 mermiyle vurdu. Ayşegül Çelik tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Avcılar kadın cinayeti ayşegül çelik fehime küçük mehmet reşit çelik

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