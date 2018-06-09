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'O uçak yolcuların psikolojisini bozuyor, kaldırın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Ankara'dan 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatıyla havalanıp, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala balçığa saplanan yolcu uçağı için havalimanı yetkilileri harekete geçti. Kurtarıldıktan sonra kanadı sarılı halde apronda bekletilen uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu şikayetleri üzerine havalimanından kaldırılması istendi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi.

BALÇIĞA SAPLANMIŞTI

İniş takımları, balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanında kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

'YOLCULARIN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR'

Trabzon Havalimanı apronunda, günlüğü 80 TL karşılığında, park halinde bekletilen uçakla ilgili havalimanı yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, kanadı sarılı halde bekletilen uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu şikayetleri üzerine havalimanından kaldırılmasını istedi.

Bu nedenle teknik elemanların da yer alacağı Boeing ve sigorta şirketinden iki ayrı ekibin, bayramdan sonra Trabzona geleceği bildirildi. Uçağın elektro-mekanik ve aero dinamik yapısının bozulup bozulmadığının inceleneceği ve akıbeti hakkında karar verileceği kaydedildi. Uçağın bir daha uçamayacağına kesin olarak karar verilmesi halinde elektro-mekanik parçalarının sökülerek alınacağı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, havayolu şirketine başvuru yaparak, uçağı kütüphaneye dönüştürmek için istemişti. Uçağın, Akyazı mevkisinde 800 bin metrekarelik alanda yapılacak deniz dolgusu üzerinde, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı 'Gülcemal' projesine entegre edilmesi planlanıyor.

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