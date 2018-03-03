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O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 05:27 | Son Güncelleme

Türk topçusunun Afrin’e silah ve mühimmat taşıyan terör konvoyunu nokta atışı ve tam isabetle vurduğu görüntülere ilişkin videonun YouTube’dan silinmesinin “örgütlü faaliyet” olduğu ortaya çıktı.

O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, videoların aynı anda spamlama yöntemiyle kaldırtıldığını belirterek, “Bir videoyu aynı anda spamlama da deniyor. Bin kişi aynı anda saldırıp ‘o video kaldırılsın’ diye şikayette bulunursa belirli algoritmalar var” dedi.

Sayan, videonun, terör örgütünün örgütsel çabasıyla spamlandığını vurguladı.

Sayan, YouTube’un kaldırdıktan kısa süre sonra yeniden izin verdiği Afrin videosu ile ilgili soruyu yanıtladı. Sayan, “Yasaklama diye bir şey yok. Bize verilen cevap öyle değil. Olay şu: Onların kendi otomatik sistemleri var. Biz de müdahale ettik. Bir videoyu aynı anda spamlama da deniyor. Bin kişi aynı anda saldırıp o video kaldırılsın diye şikayette bulunursa, belirli algoritmalar var, öyle bir algoritmaya maruz kalmış. Maruz kalınca da kendiliğinden herhangi bir engellemeye maruz kalmadan otomatik olarak düşmüş” dedi.

"DAHA İYİYE GİDİYOR"

Sayan, “örgütlü bir çaba var belki de” sorusu üzerine, “Tabii, örgütlü. Terör örgütünün şeyi görünüyor, basın açıklaması yapmalarının sebebi de bu” diye konuştu. BTK Başkanı Sayan, krizin çözümü için de, “Bizim sürekli görüştüğümüz insanlar var. Dikkat ettiyseniz daha iyi gidiyor, eskisi gibi değiller, işbirliğine daha yakın gibiler. Bunda yasal düzenlemelerin de etkisi var” dedi.

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Afrin Video youtube

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