O yaprağı yiyen hayvanlar hem hastalanmıyor hem de besili kalıyor

Ordu’da çobanlar yamaçlarda yetişen yeşil yapraklı taflanları topluyor.

Kabadüz ilçesinde çobanlar koyunlarının besisini korumak ve hastalıklara karşı dirençli olmaları için orman kenarlarında yetişen yeşil yapraklı taflanların dallarını topluyor. Toplaması zor taflan yapraklarını yiyen hayvanlar hem besili kalıyor hem de hastalanmıyor.

Süt ve yoğurt verimini artırıyor

Kabadüzlü çiftçi Yaşar Kılıç, yamaçlardan keserek topladığı yeşil yapraklı dalların hayvanların süt ve yoğurt verimini artırdığını söyledi. Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten Yaşar Kılıç, "Kış ayında koyunlarıma kuru ot ile birlikte yeşil yapraklı olan taflanı da veriyorum. Yeşil olduğu için hayvanlarım besili kalıyor, hastalıklara yakalanmıyor. Süt ve yoğurt verimi de artıyor. Bu nedenle kışın taflan dallarını kesiyor, hayvanlarıma yediriyorum. Hayvanlarım yaz ayında olduğu gibi kışında besili ve sağlıklı oluyor” dedi.