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O zabıta ilk kez konuştu: Görüntüleri herkes gördü

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 04:26 | Son Güncelleme 22 saat önce

Zabıta Kenan Fidan’a şiddet uygulayan, bayıltana kadar döven İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, görevden uzaklaştırıldı. Olay hakkında ilk kez konuşan Fidan, o günü, "Çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok” şeklinde anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin, emniyet şeridini kullandığı için bir zabıtaya arkadaşlarının önünde bağırdığı, sonra da defalarca tokat attığı, bayıltana kadar döverek şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği şiddet görüntüleri üzerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Karali’nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

ZABITA KENAN FİDAN OLAY İLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Tayfun Karali’nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan, Habertürk’e yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, şunları söyledi: “Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum.”

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KARALİ’YE SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Avukat Atanur Demir, alınan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demir, Karali hakkında, 1.5 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü “kamu görevlisini yaralamak” ve “kamu görevlisine hakaret etmek” suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

BÜYÜKŞEHİR TV'DEN ÖĞRENDİ

Uysal tarafından görevden alınan Karali, İBB’nin kurumsal künyesinden de çıkarıldı. Dövme olayı 1 hafta önce meydana gelmesine karşın, Başkan Uysal’ın gereğini neden daha önce yapmadığına ilişkin iddialarla ilgili olarak İBB yetkilileri “Biz olaydan, TV’de görüntülerin yayınlanmasından sonra haberdar olduk. Olayın bir hafta önce olduğuna ilişkin elimizde bir bilgi yok” dedi.

CHP’li İBB Meclisi üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, görüntülerin sadece İstanbul’da değil bütün Türkiye’de infial yarattığını belirterek, “Darp olayının tarafı olmadığı için İBB’nin şikâyetçi olması da pek mümkün gözükmüyor bana. Belediye, Daire Başkanı’nı bu olay nedeniyle memuriyetten atamaz. Ancak dayak yiyen eğer şikâyetçi olursa o zaman sonuç değişebilir. Yargılamanın sonucuna göre Daire Başkanı memuriyetten bile çıkartılabilir. Her şey, dayak yiyen memurun şikâyetine bağlı. Söz konusu Daire Başkanı’nı da tanıyorum. Üstelik kendisi de bir hukukçu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
zabıta İBB Tayfun Karali Kenan Fidan

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Yüce mevlam dilerim o kel kafasında ot bitirir inşallah..
Olan sıradan vatandaşa oluyor. Haberlere göre İBB görüntüyü sosyal medyaya sızdıranı arayacakmış. Bu ne anlama geliyor tahmin edin bakalım.
emniyet şeridini kullananlara ben de kıl oluyorum ama kullandı diye yapılan daha da yanlış.
MASUM BİR MEMURU BEN ÜST'ÜM DİYE DÖVEN DAZLAKIN BELASINI SEN VER YÜCE RABBİM... İBB DEN VE HUKUKTAN BİR ŞEY BEKLEMİYORUM... GEÇMİŞ ORTADA..
şikayetçi ol bitir şu müsvettenin işini
O müdüre kimse bir şey yapamaz...niyemi ? arkası sağlam..yoksa öyle adam dövmek kolaymı... Küçük esnaf vergisini ödeyemesin neyi var neyi yok elinden alırlar...zira bu ülkede devletin gücü normal vatandaşa yetiyor...
Bu vijdansız canlı yaratığın Sivas katliamını yapan katillerin avukatı olduğunu biliyor muydunuz? Bu tanımlamayan cismin insan olmadığı zaten belliymiş ama ne yazık ki vergilerimiz ile bu şeye maaş ödeniyor. Haram zehir zıkkım olsun, iki cihanda da...
Ulan sende hala büyükleri ne emrederse onu yaparmış.hıyar ağası..
Hukukçu olmuş ama aile terbiyesi alamamış ve insan olamamış malesef
işte dünyanın adaleti bu herkesin yaptığı yanına kalıyor. bu olay sosyal medyada duyulmasada kendi aralarında kalsaydı ki >(çok yetkilinin zaten haberi vardı, ) HİÇ BİRŞEY OLMAYACAK O ADAM YİNE ESİP GÜRLEMEYE DEVAM EDECEKTİ. ama bu nun birde ilahi adalet yönü var. o beyefendinin allaha inancı varsa şuna emin olsun ilahi adelet bir gün yerini mutlaka bulur kendisinde bulmazsa en sevdiklerinde verir rabbim. garibim hala diyorki büyüklerimiz ne derse o olur. aaahhh garibanlık ah gözün kör olsun.
Bunun gibi nice memuruna zulüm eden amirler var. Allah hepsine layığını versin. Tez zamanda inşallah...
Bu gibi hasiyetsizlerin hemen görevden alınmalı
benim gördüğüm bu videoda 3 tokat var, başka bir dövme yoksa olayı çok büyütmüşler.Dayak çok yalnış ama uyarı cezası ile geçiştirip 3. tekrarı halinde kovulmalıdır.
3 tokatta devrilen zabıtaya ne demeli?? artisliğin son noktasında.. bakıyo kayıt var.. bakıyo gelen var.. yat yere.. ha müdür tokatlamış o onun ayıbı cezasız kalmamalı.. ama bunu parlatan artis zabıtayıda Oscara aday göstermeli.. resmen penaltıyı almış zabıta
hangi çağda yaşıyoruz kardeşim .Adam resmen egosunu tatmin ediyor.hemde trafiğin . insanların ve mesai arkadaşlarının içinde. bu mudur müsvettesine en agır cezayı vereceksinde diğer bu tip müdürlere ders olsun...
mafya cumhuriyetinin yaptım oldu müdürleri
Zabıta çok gurursuz onursuz biri hadi adama sen korktun vurmadin hala ne diye büyüklerimiz ne derse onu yaparim diyorsun ne biçim bir erkeksin hiç mi karakterin yok hala başkasının sözleriyle mi hareket edeceksin sen bugün değil ama en fazla üç beş ay sonra zaten kovulursun çünkü gelen yönetici senin problem olabileceğini biliyor erkek gibi davran ya git o adama iki tane de sen cak ya da davacı ol
Faşist faşisttir!
ne olursa olsun o bir işçi emekçi bir adama bu şekilde davranılmaz o amir yüzde yüz hatalı cezasıda verilmeli o adamda bilirdi ağzının ortasına birtane geçirmeyi ama belliki ekmeği içindi o duruşu sergilemesi
Limon satar,simit satar,ayakkabı boyar vs.,o dayağı yine yemem...İlk tokattan sonra dağıtırım suratını.
kimse kusura bakmasın, zabıta da adam değilmiş. halen mıy mıy yalakalık. üstlerim müstlerim uygun görür görmez ve o dayağı haketmişsin. belliki bu görevi de öyle veya böyle almışsın. bunun için giden vurmuş ve gelende vuracak. kalıbını ne yapayım
@ferhataslangs içimden geçenleri yazmışsın.
İşte taşeronun hali, hakknı savunsa işten atılacak, susup otursa vicdan kabul etmiyecek. yazıklar olsun bunca insanın emeğini yiyorsunuz..o çocuk kadrolu olsa bu karaali denen şahıs o tokatı biraz zor atardı. ama ekmek korkusu var ne yapsın gariban..
bu cins müdürün görevden alınması lazım bununla beraber zabıtalarda ellerini kafalarının arasına alıp bi düşünsünler kimlere böyle davranıyorlar hergün
Amirsen yazili uyarirsin goreviyle ilgil muamele yaparsin adam dovmek ne . Organindan taksim anitina asican boylelerini uzerinede ibreti alem icin yazican ..Adam nasil dovulurmus gorsun.
kameralara yansımasa işlem olurmuydu bu adam hakkında acaba ?
zabita müdürü adamına denk gelmemiş gitmiş en garibana ekmeğinin peşinde olana gider yapmış. şu videodaki görüntünün kısasa kısas karşılıgı aynı yerde o zabıta müdürüne uygulamalıki aklı başına gelsin
ne oldum delisi olupta altındaki adamı kendi yaratmış gibi hakeret ve istismarla aşağılayan dayak atan ve bunu uluorta yapan birinin ahlak yoksunu olduğu apaçık ortadadır. memuriyet hatta insanlık diyelim ahlaklı ve örnek insan olmayı gerektirir. bu adamın elinden derhal yetkiler alınmalı hatta memuriyeti hak etmediğini düşünüyorum memuriyetten çıkarılmalıdır...
ekmeğin batsın oğlum önce onur onur
Taşeronmuş sanırım zabıta o yüzden korkuyor
Bütün dünyaya kendi halkına komşu ülke halkına ve hatta tüm dünyada zulüm gören tüm canlılara isyanımızı dillendirirken kendi siyasi partilerimizin, belediyelerimizin ve bu tür siyasi yönetiminin gazabına uğramış kuruluşlarımız da bu tür idareci bozuntularıdan ziyade iyi idarecilerin istisna durumuna düştüğünü biliyormusunuz.
Öyle bir mafyanın elindeki ülke herşey resmi...Yapacak birşey yok diyen bunun gibi karaktersizler sayesinde herşeye yapacağına inanıyorlar..
Yiyecek ekmek bulama inşallah kel
başkan a hiç bir şey olmaz emin olun...bizim ülkemiz de para kimde, çevre kimde, idare kimde ve bürokrasi kesiminde güçlü isen korkma herşey yolunda demektİr....zabıtayı 2-3 ay daha çalıştırır işten atarlar, emin olun...yediği dayakta yanına kar gelir...geçmiş olsun ZABITA KARDEŞ BENCE YENİ BİR İŞ ARAMA OPERASYONUNA BAŞLA ŞİMDİDEN....
Asıl ne yapacaksan Emniyet şeridini hakkı olmadığı halde ihlal edenlere yap ta ben seni göreyim Sayın Müdürüm. Kaldı ki Emniyet şeridini ihlal eden çekicide görevli gariban bir zabıta, görev başında yani. Saygılarımla.
BU MÜDÜRÜ İYİ TANIRIM! . Beşiktaş Belediye Başkanlığında 1999-2004 yılları arasında Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.Ta o zamandan ben Zabıta memuru olarak teşhis koymuştum zaten bu adam kendi başını yer bir gün demiştim seçimden sonra İBB.Belediyesine gitti Çünkü orda görevden ayrılan hemşerisi Belediye Başkanı Kadir Topbaş vardı görev verdi görevleri esnasında yaptığı işlerden dolayı aldığı bedduaların tuttuğu gün bugünmüş, Zabıta Memuru arkadaşa yaptığını kınıyorum .GÖREVDEN Uzaklaştırma değil, Devlet memuru olamaz kaydının sicil dosyasına konmasını Belediye başkanından bekleriz.
Bu çekici geçenlerde haberlere çıkan ve ambulansa ısrarlara rağmen yol vermeyen şöfor olabilirmi?
ESNAFA KAN KUSTURAN MÜDÜREDE ESAS DURUŞ SERGİLEYEN ZAT ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALMIŞLAR HAKLI OLMANA RAĞMEN SESİN ÇIKMAMIŞ YAZIKLAR OLSUN
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