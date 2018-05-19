HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"O" ZANLI YAKALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Beykoz Kavacık'taki 2 Mayıs günü tartıştığı sürücüyü defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Beykoz Kavacık'taki 2 Mayıs günü tartıştığı sürücüyü defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı. Olaydan 16 gün sonra yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde simit tezgahının önüne park ettiği için tartıştığı sürücüyü bıçakladığını söylediği öğrenildi.
2 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü H.A., M.A.S. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Olaydan 16 gün sonra Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'nde dün yakalanarak gözaltına alınan M.A.S., emniyette sorguya alındı. Zanlı sorgusunda Kavacık'ta boş araziye kurduğu simit tezgahıyla simit sattığı sırada H.A.'nın simit tezgahının önüne aracını park ettiğini kaldırmasını isteyince olumsuz yanıt aldığını bu yüzden kavga ettiğini söyledi. H.A.'yı bıçaklayarak döven zanlı, aynı konudan daha önce de aralarında tartışma çıktığını söylediği de öğrenildi.

CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
M.A.S.'nin yapılan detaylı sorgulamasında cinayet suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü
----------
(Polis Kamerası)
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
-Güvenlik kamerasından olay anı

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Artvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildiArtvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildi
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.