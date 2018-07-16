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Obama yıllar sonra "baba ocağı"nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 12 yıl sonra Kenya'da akrabalarının yaşadığı kasabayı ziyaret etti

NAİROBİ (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'dan ayrılışının ardından ilk Afrika ziyaretini Kenya'ya gerçekleştirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ilk olarak Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve muhalif lider Raila Odinga ile bir araya gelen Obama, daha sonra Kogelo kasabasında yaşayan akrabalarını ziyaret etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye giden Obama, ABD Başkanı olması sonrasında gözlerin çevrildiği ve popüler olan kasabada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Üvey babaannesi Sarah Obama ile bir araya gelen ve aile üyeleriyle sohbet eden Obama, daha sonra kardeşi Auma Obama tarafından kurulan spor ve mesleki eğitim merkezinin açılışına katıldı.

Obama, kökenlerinin dayandığı kasabayı, senatör olduğu 2006 döneminde ziyaret etmişti. Obama, başkan olduktan sonra da 2015'te Kenya'ya gelmişti.

Obama'nın Kenya'dan sonra Güney Afrika'ya geçmesi planlanıyor.

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Kenya Obama

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