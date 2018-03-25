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Obama'dan Kuzey Kore açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Obama: - "Pyongyang, nükleer silahlar geliştirmeye mütemadiyen devam ediyor. (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un, sadece bölge için değil aynı zamanda dünya için önemli tehdit arz eden daha fazla nükleer silah üretme, nükleer silah deneme ve füze fırlatma yeteneğini geliştirme niyetinden bahsetmekten çekinmiyor"

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore tehdidine karşı Japonya-ABD ittifakının ve uluslararası toplumun birlikte çalışmasının önemini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Asya ve Okyanusya ziyareti çerçevesinde Japonya'da bulunan Obama, Tokyo'da düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

Obama, "Pyongyang, nükleer silahlar geliştirmeye mütemadiyen devam ediyor. (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un, sadece bölge için değil aynı zamanda dünya için önemli tehdit arz eden daha fazla nükleer silah üretme, nükleer silah deneme ve füze fırlatma yeteneğini geliştirme niyetinden bahsetmekten çekinmiyor." dedi.

İdeal olanın, Kuzey Kore tehdidinin barışçıl şekilde çözülmesi olduğuna işaret eden Obama, Japonya-ABD ittifakının, Pyongyang'a yönelik baskıyı sürdürmek için Güney Kore ve Çin ile çalışmaya devam etmesinin önemine değindi.

Obama, "Şimdiye kadar arzuladığımız gibi açık bir ilerleme görmedik ancak bence önemli olan tek şey, hiçbir ülkenin tek başına, hep birlikte çalışmaktan daha etkin bir şekilde bu sorunu çözemeyeceğini anlamak." diye konuştu.

Forumun ardından, Obama, öğle yemeği için Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Barack Obama Japonya-ABD ittifakı

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