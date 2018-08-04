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Obez kedi diyete başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 19 kiloyu aşan 7 yaşındaki 'Taci' isimli obez kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Obez kedi diyete başlatıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 19 kiloyu aşan 7 yaşındaki 'Taci' isimli obez kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Normal bir kedinin 5 katı ağırlığında olan Taci, sağlığına kavuşabilmesi için diyete başlatıldı.
Karşıyaka'da hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle yürüme güçlüğü çeken kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Taypark Polikliniği'ne getirildi. Genel muayenesi yapılan 19.2 kiloluk 'Taci' isimli kedi, hemen diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, Taci için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı. Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi, tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edecek.
Hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Aşırı ve kötü beslenen, hareket etmeyen ve kolay kilo alma eğilimi olan kediler obezite riski ile karşı karşıyadır. Bu hastalık yaşam kalitesini düşürür, kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açar, ömrü kısaltır. Giderek yaygınlaşan obeziteye karşı hayvan sahipleri ve hayvanseverler dikkatli olmalı. Kediler yaşına ve harcadığı enerji oranına göre beslenmeli. Sokak kedilerine sağlıkları için yemek değil, mama verilmeli. Taci de çeşitli nedenlerle aşırı kiloya ulaşmış ancak emin ellerde. Hazırladığımız beslenme ve aktivite programıyla onu zayıflatıp iyileştireceğiz" açıklamasında bulundu.
'SICAK YUVAYA KAVUŞTURACAĞIZ'
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Karşıyaka, gerçek bir hayvan dostu kenttir. Bu kentte yaşayan her canlıya sahip çıkar, yaşam şartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışırız. Hayvanseverlerimizden gelen ihbar üzerine, kilosu nedeniyle hareket edemez durumda olan kediyi de korumamız altına aldık. Taci'yi iyileştirdikten sonra sahiplendirerek, çok iyi bakılacağı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Obez kedi diyete başlatıldıObez kedi diyete başlatıldıObez kedi diyete başlatıldıObez kedi diyete başlatıldı

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