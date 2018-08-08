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Obrador'dan şiddet kurbanları için adaleti sağlama sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

Obrador'dan şiddet kurbanları için adaleti sağlama sözü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede şiddet kurbanlarının ailelere, adaletin yerini bulacağı sözünü verdi.

Obrador ve planlanan kabinesi, ABD sınırında şiddet olaylarının sıklıkla görüldüğü Ciudad Juarez'de "uzlaşı ve barış" forumu düzenledi.

Akademisyenler, şiddet kurbanları ve diğer yetkililerin de katıldığı forumda Obrador, Meksika'daki şiddet sarmalına yeni bir yaklaşım getirmeyi taahhüt etti.

Obrador yönetiminin, bu tür toplantıları sürdürmeyi planladığı belirtildi.

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde hafta sonu bir evde 3'ü kadın 11 kişinin cesetleri bulunmuş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada dün 8 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Gözaltına alınanların uyuşturucu ticaretiyle de suçlandığı, kente 100 kadar ulusal güvenlik ajanının konuşlandırıldığı belirtilmişti.

Meksika'da geçen yıl 31 binden fazla kişinin cinayet kurbanı olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
adalet Andrés Manuel López Obrador Meksika şiddet

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