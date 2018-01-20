Obüslerde Afrin'e 2 atış yaptı (2)

ASKERİ ARAÇTAN MEHTER MARŞI

Afrin Operasyonu ile birlikte askeri hareketlik yaşanan Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı sınır bölgesinde devriye gezen bir askeri araçtan mehter marşı çalındığı duyuldu. Sugediği Mahallesi'nde top atışlarının yapıldığı sınır bölgesinde mehter marşı ile devriye görevi yapan askeri araç, karakola döndü.

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