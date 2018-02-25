Ocak ayında otomotiv üretimi yüzde 3 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalışla 124 bin 347 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 düşüşle 85 bin 368'e geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak 2018 dönemine ait üretim sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ocak ayında toplam pazar aynı seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, ocak ayında üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 10, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 60 seviyesinde arttı. 2017 yılı ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 10 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 50 seviyesine ulaştı.

2018 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 94 bin 332 adet, otomobil ihracatı ise 73 bin 408 adet düzeyinde gerçekleşti.