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Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'a hapis şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'a hapis şoku!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Dilek Öcalan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl katıldı.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin dava konusuna giren Kürtçe konuşmanın yanlış tercüme edildiğini savunarak bilirkişi tarafından konuşmanın yeniden tercüme edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek HDP'li Öcalan'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DİLEK ÖCALAN KİMDİR?

3 Ekim 1987 senesinde dünyaya gelen Dilek Öcalan aslen Şanlıurfalıdır. Kürt asıllı Türk siyasetçi ve Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa milletvekili olan Dilek Öcalan terör örgütü PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenidir.

Mersin Üniversitesi Turizm Seyahat bölümü mezunu olan Dilek Öcalan, 4 sene boyunca Bağlar Belediyesine bağlı bir merkezde danışmanlık yapmıştır.

Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan'ın kızı olan Dilek Öcalan'ı kamuoyu 23 Aralık 2013 tarihinde İmralı'ya giderek dayısıyla görüştükten sonra konuşma detaylarını medyaya aktarmasıyla tanımıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
HDP Dilek Öcalan Şanlıurfa terör

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bütün hainleri asalım,bakmayalım bu hainlere hapiste.
Onun yeri Gülhane hayvanat bahçesi olması lazım yanliş karar
hay maşallah devletimize
TÜRK Devleti yine egemenliğini yavaştan yavaştan gösteriyor. Silivriden çıktıktan sonra herşey ve herkes gereken cezayı alacak. Bunlar daha ısınma turları!
hep trübünlere oynama aecim bitsin bunların hepsini bırakıar fetöcüleri yavas yavas bırakıyorlar
urfalıyım kürdüm vatanımı seviyorum çok şükür bu kefereler cezasını buluyor
BU NE LAN İNSANA BENZEMİYOR HİLKATI ACAYİP
bu karara bakalım ilk kınamayı Kim yapacak !!!! a) HDP b)CHP c)İYİ P c)ABD d)AB Ülkeleri
az verilmiş tc Cumhuriyet inin parasını alacaksın ondan sonra Devlet e karşı konuşacaksın tuttuğunuz devlet versin sana maaş çok az ceza verilmiş verilen paralar geri alınması lazım
ERMENİ BU YAV ..NERESİ VEKİL BUNUN..DORU KODESE
bu cisim bayanmıymış yaaa..
Allahım yarattığına çirkin denmez ama, kızım bari saçlarını yıkayıp bir fön çektirseydin.
Aslında böyle yapanları terörle ilgisi olanları 5 yıl hapse atacaksın ve sadece 1 öğün ekmek vereceksin yemek değil. Vereceksin elinede balyozu taş kıracak 5 yıl boyunca tek ekmek ile ondan sonra bir daha kimin sesi çıkıyor görürüz.......
teror mensubu ol! ve meclise gir. politika yap. yemin et cumhuriyetin bolunmez butunlugune ama bin tane oyun cevir. ama yine bisey olmuyor bu demokrasi baska ulke yok!! ama nasil olur bu. bolunmez butunlugune yemin eden kisi yataklik yapiyor ama hala milletvekili veya maasini alir.
çıkar bir khk . silahlı terör örgütleriyle ilişiği olan hiç kimse mv olamaz diye. çok mu zor ?
Allah ım ne olur affet beni ama bunu nasıl yarattın kurban olduğum bu ne böyle yeryüzünde eşi olmayan tek canlı insan desen değil hayvan desen değil
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