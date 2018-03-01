Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'a hapis şoku!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Dilek Öcalan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl katıldı.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin dava konusuna giren Kürtçe konuşmanın yanlış tercüme edildiğini savunarak bilirkişi tarafından konuşmanın yeniden tercüme edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek HDP'li Öcalan'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DİLEK ÖCALAN KİMDİR?



3 Ekim 1987 senesinde dünyaya gelen Dilek Öcalan aslen Şanlıurfalıdır. Kürt asıllı Türk siyasetçi ve Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa milletvekili olan Dilek Öcalan terör örgütü PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenidir.

Mersin Üniversitesi Turizm Seyahat bölümü mezunu olan Dilek Öcalan, 4 sene boyunca Bağlar Belediyesine bağlı bir merkezde danışmanlık yapmıştır.

Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan'ın kızı olan Dilek Öcalan'ı kamuoyu 23 Aralık 2013 tarihinde İmralı'ya giderek dayısıyla görüştükten sonra konuşma detaylarını medyaya aktarmasıyla tanımıştı.

AA