Öcalan lehine sloganlara Nevruz komitesi geçit vermedi

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 12.00’deki kutlama için yaklaşık 3 bin kişi sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı. Nevruz alanına çıkan yollar bariyerlerle kapatılırken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar 2 arama noktasında alana girerken polis ekipleri terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğraflarına izin vermedi. Yaşları 18’den küçük 2 kişinin de alana Öcalan fotoğrafı sokmaya çalışması üzerine polis şahısları gözaltına aldı. Ayrıca dün gece, Nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın altında ve çevresinde bomba araması yapıldı.

Kurulan platformdan Kürtçe müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, nevruzu kutlamaya başladı. Nevruz alanını dolduranlar, zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bu sırada tertip komitesinin uyarmasıyla platformdan müzik sesi verilerek, slogan sesleri bastırıldı. Bazı vatandaşların da PKK’yı simgeleyen paçavraları salladığı görüldü.

Nevruz etkinliğinin saat 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.