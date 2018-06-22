OCHA'dan Kızılay'a övgü ve destek

Rajasingham, Türk Kızılayı ekibinin Suriye içinde faaliyet gösteren çok sayıdaki diğer insani yardım çalışanlarına profesyonel bir şekilde destek olduğunu vurgulayarak, "Kızılay 2012'den bu yana sınır yardımları operasyonlarının lojistik ayağını yönetiyor ve diğer STK'lara da bu anlamda yardımcı oluyor." diye konuştu.

Türkiye'den Suriye'ye gönderilen yardım malzemelerinin sınır yardımları operasyonunun temelini oluşturduğunu kaydeden Rajasingham, "Onlara yardım etmenin başka bir yolu yok. Türk aktörlerin rolü Suriye'de krizden etkilenen milyonlarca insan için hayati bir öneme sahip." dedi.

Rajasingham, burada yaptığı konuşmada, Suriye krizinin 8. yılına girdiğini ve ülkedeki çatışmalardan ötürü yüz binlerce kişinin yerlerinden edildiğini hatırlatarak, "Kızılay'ın bölgede faaliyet gösteren STK'lara olan desteği binlerce insanın hayatını kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın özellikle Hatay ve Kilis'ten İdlib ve Halep'e giden iki geçiş noktasından geçen yardımların zamanında ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirten Rajasingham, Suriye'nin özellikle kuzey batısında ciddi bir insani durum yaşandığını ifade etti.

Rajasingham, imzalanan anlaşmanın, merkezi Gaziantep'te bulunan ve Suriye için oluşturulan Türkiye havuz fonu üzerinden 2015'ten bu yana BM tarafından sınır ötesi yardımlar için yürütülen Türkiye İnsani Fonu kapsamında Kızılay'a verilen 6. hibe olduğunu söyledi.

Kızılay'a aktarılan toplam fonun 8,8 milyon dolar olduğunu belirten Rajasingham, "Şu anda imzalanan proje kapsamında ise ilk aşamada 1,1 milyon dolar daha sonra ocak ayından itibaren ikinci kısmı yatacak. Toplamda 2,3 milyon dolarlık bir yardımdan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Rajasingham, söz konusu yardım kapsamında Suriye'deki ihtiyaç sahibi kişilere 8 bin yardım tırının ulaştırılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Proje başladığından bugüne 30 bin kadar tırın Suriye'ye geçtiğine dikkati çeken Rajasingham, Kızılay'ın faaliyetlerinin bu kapsamda çok hayati bir rol üstlendiğini kaydetti.