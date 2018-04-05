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Oda seçiminde hakim iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

STSO seçimlerinde 8.

STSO seçimlerinde 8. Grupta yapılan seçim hakim kararı ile iptal edildi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (STSO) geçtiğimiz hafta gerçekleşen grup seçimlerinde, otel, lokanta ve kafelerin oluşturduğu 8. Grupta yapılan seçimlere itiraz edilmesi üzerine İl Seçim Kurulu tarafından yapılan secimin iptaline karar verildi. Hakim kararı seçimin ileriki bir tarihte yeniden yapılacak. STSO Başkanlık seçimin ise hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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