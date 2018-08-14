Ödemiş ve Tire'ye iki yeni tesis

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, üretim odaklı büyümenin ekonominin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacağını bildirdi.
Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Ödemiş ilçesine süt ve süt ürünleri işletme, Tire ilçesinde ise karma hayvan yemi üretim tesislerinin yapılacağını belirtti.
Tire ve Ödemiş Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak tesislerin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Dağ, "Gıda sağlığının en üst düzeyde tutulacağı ve bölgeyi canlandıracak olan bu tesisler toplam 52 milyon dolara mal olacak ve tamamlanınca buralarda 300'e yakın personel istihdam edilecek. Ayrıca bu tesislerin varlığı bölgedeki ekonomik rekabeti artıracak, böylelikle kazanan çiftçimiz olacaktır. Çiftçilerimizin sorunları asgari düzeye inecektir." ifadesini kullandı.
Dağ, 2002'de 45 milyon lira olan İzmir'e verilen tarımsal desteğin, 2017'de 395 milyon 500 bin liraya çıktığını, bölgedeki üretimin artması için bu tür yatırımlara devam edeceklerini aktardı.
Her zaman üretenin yanında olduklarını belirten Hamza Dağ şunları kaydetti:
"Bizler üretmeliyiz, üreterek büyümeliyiz. Bu tarz yatırımlar dışarıdan gelen ekonomik saldırıları kırma noktasında önemli girişimlerdir. Üretim odaklı bir büyüme ile gerçekleştireceğimiz gelişim, ekonomimizin daha sağlam ve sarsılmaz temeller üzerine inşa olmasını sağlayacaktır."
Ödemiş’te yapılacak 40 milyon dolarlık yatırım ile 70 dönümlük arazi üzerine kurulması ve günde 150-200 ton üretim kapasitesine sahip olması öngörülen tesiste bölgedeki çiftçilerden elde edilecek sütün değerlendirilmesi planlanıyor.
Bu üretim sonrası elde edilen peynir altı suyunun uygulanacak işlemler sonrası peynir altı suyu tozuna dönüştürülmesi ve neticede günde 150 ton süt tozu elde edilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, hayata geçirilecek projede yem fabrikası ve premiks üretim tesisleri kurulacak. Böylece Ödemiş, hayvan yemi üretimi konusunda, ileri teknoloji bir tesise sahip olmakla birlikte, önemli bir atılım gerçekleştirmiş olacak.
12 milyon dolarlık bir yatırımla faaliyete geçmesi planlanan Tire'deki karma hayvan yemi üretim tesisinin depo kontrolü bilgisayar ve uzaktan erişimle sağlanabilecek.
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