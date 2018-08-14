Ödemiş ve Tire'ye iki yeni tesis

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, üretim odaklı büyümenin ekonominin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacağını bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Ödemiş ilçesine süt ve süt ürünleri işletme, Tire ilçesinde ise karma hayvan yemi üretim tesislerinin yapılacağını belirtti.

Tire ve Ödemiş Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak tesislerin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Dağ, "Gıda sağlığının en üst düzeyde tutulacağı ve bölgeyi canlandıracak olan bu tesisler toplam 52 milyon dolara mal olacak ve tamamlanınca buralarda 300'e yakın personel istihdam edilecek. Ayrıca bu tesislerin varlığı bölgedeki ekonomik rekabeti artıracak, böylelikle kazanan çiftçimiz olacaktır. Çiftçilerimizin sorunları asgari düzeye inecektir." ifadesini kullandı.

Dağ, 2002'de 45 milyon lira olan İzmir'e verilen tarımsal desteğin, 2017'de 395 milyon 500 bin liraya çıktığını, bölgedeki üretimin artması için bu tür yatırımlara devam edeceklerini aktardı.

Her zaman üretenin yanında olduklarını belirten Hamza Dağ şunları kaydetti: