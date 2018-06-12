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Ödemiş'te 15 dakikalık sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, fırtınayla birlikte başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak, kırsal 5 mahalledeki ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, fırtınayla birlikte başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak, kırsal 5 mahalledeki ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Ödemiş'te, dün saat 19.00 sıralarında fırtınayla birlikte sağanak başladı. Yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve dolu, Ödemiş'in kırsal mahalleleri Konaklı, Bademli, Kemenler, Pirinççi, Emirli'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolunun tarım arazilerine verdiği zarar da ortaya çıkmaya başladı. Domates, biber, turşuluk salatalık ve karpuz ekili tarlalar ile meyve bahçelerinin yağışta zarar gördüğü belirlendi.

Bademli Mahallesi'nde 40 yıldır çiftçilik yapan Cengiz Sarı, "Yağmurla karışık dolu, 15 dakikada ne varsa ne yoksa bitirdi. Tüm emeklerimiz boşa gitti. 6 dönüm arazimdeki erik ağaçlarında bulunan 45-50 ton kadar ürünüm, ağaçların dibine döküldü. Kalanları ise berelendi. 4 dönümlük tarlamdaki turşuluk salatalık ve diğer sebzeler de aynı şekilde zarar gördü" diyerek, yetkililerden destek istedi. Cengiz Sarı'nın eşi Emir Sarı da zararlarının çok büyük olduğunu belirterek, "Çoluğumun çocuğumun bütün geliri bu tarlalardaki mahsulden gelecekti. Ancak, yağmur ve dolu hepsini aldı götürdü. Başka da bir gelirimiz yok. Şimdi biz ne yaparız? Salatalık üretimi 40-45 gün sürüyor. Daha yeni ürün almaya başlamıştık ki böyle bir afet ile karşılaştık" diye konuştu.

Köylülerden Hüseyin Kıran da "64 yaşındayım. Böyle bir hadiseyle hiç karşılaşmamıştım. Doğal afet nedeniyle hiçbir sebzemiz, meyvemiz kalmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Ne yiyecek ne de satacak ürünümüz var. Elimizdeki kabaklar dahil hepsine dolu vurdu paramparça oldu. Tarımla uğraşan insanlarız. Devletten kredi çekiyoruz, kullanıyoruz. Ürünü alınca, yatırım tekrar kredi çekiyoruz. Şimdi kredi borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? 8 dönüm arazide 55- 60 ton eriğim vardı ama ziyan oldu. Belki 5 ton kadar alt bölgelerden sağlam mahsul çıkar. Devletin yetkilileri gelip, burada zarar tespit çalışma yapması gerek. Yardım bekliyoruz" dedi.

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