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Ödemiş’te Çaka Bey ve Fetihleri Paneli düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu öncülüğünde düzenlenen İzmir’in Fethinin 937.

Ödemiş’te Çaka Bey ve Fetihleri Paneli düzenlendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu öncülüğünde düzenlenen İzmir’in Fethinin 937. Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde, Ödemiş’te “Çaka Bey ve Fetihleri Paneli” gerçekleştirildi.
Ödemiş Belediyesi konferans salonunda düzenlenen paneli İzmirliler ilgiyle takip etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ayönü, 1081 yılında İzmir’in fethini gerçekleştiren ve Türk denizciliğinin gelişiminde büyük rol oynayan Çaka Bey’in askeri ve siyasi faaliyetlerine ve Anadolu’nun Türk yurduna dönüşme sürecine dair konuşma yaptı. Panelin sonunda Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ve Ödemiş Belediye Başkan Vekili Selahattin Kundak’a hediye takdiminde bulunuldu.

Ödemiş’te Çaka Bey ve Fetihleri Paneli düzenlendi

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