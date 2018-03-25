Ödemiş’te Çaka Bey’in İzmir’i fethi etkinlikleri düzenlendi

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen İzmir’in Fethi’nin 937. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ödemiş’te panel ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediyesi konferans salonunda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın oturum başkanlığında düzenlenen “Çaka Bey ve Fetihleri Paneli”nde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ayönü, 1081 yılında İzmir’in fethini gerçekleştiren ve Türk denizciliğinin gelişiminde büyük rol oynayan Çaka Bey’in askeri ve siyasi faaliyetlerine değindiler.

Fetih etkinlikleri kapsamında Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Fırat Ünlü de “Türk Sporu Kültürü ve Eğitimi” başlıklı bir seminer verdi. Ödemiş Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen panelin ardından öğrencilerle söyleşi de düzenlendi. İzmirliler her iki etkinliği de ilgiyle takip etti.