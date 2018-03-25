HABER

Ödemiş’te Çaka Bey’in İzmir’i fethi etkinlikleri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen İzmir’in Fethi’nin 937.

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen İzmir’in Fethi’nin 937. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ödemiş’te panel ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi.
Ödemiş Belediyesi konferans salonunda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın oturum başkanlığında düzenlenen “Çaka Bey ve Fetihleri Paneli”nde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ayönü, 1081 yılında İzmir’in fethini gerçekleştiren ve Türk denizciliğinin gelişiminde büyük rol oynayan Çaka Bey’in askeri ve siyasi faaliyetlerine değindiler.
Fetih etkinlikleri kapsamında Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Fırat Ünlü de “Türk Sporu Kültürü ve Eğitimi” başlıklı bir seminer verdi. Ödemiş Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen panelin ardından öğrencilerle söyleşi de düzenlendi. İzmirliler her iki etkinliği de ilgiyle takip etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.